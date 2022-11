Van Bommel ontsnapt ondanks rood Janssen aan bekerdebacle met Antwerp

Delen via E-mail

Mark van Bommel is donderdag goed weggekomen met Royal Antwerp FC. In de eerste ronde van het Belgische bekertoernooi werd na penalty's afgerekend met SK Beveren. Vincent Janssen werd al vroeg met rood van het veld gestuurd.

Er leek zich een rampavond af te tekenen voor Antwerp, want Janssen kreeg al in de zevende minuut rood. De spits reageerde volgens de scheidsrechter te heftig op zijn tegenstander toen hij werd neergehaald.

Met tien man kwam Antwerp op slag van rust op voorsprong dankzij Calvin Stengs, die van dichtbij scoorde. Het was voor de 23-jarige huurling van OGC Nice zijn eerste goal in Belgische dienst.

Antwerp speelt nog één wedstrijd voordat het WK in Qatar begint. Zondag wacht de ploeg een uitwedstrijd tegen nummer vier Club Brugge. Antwerp bezet zelf de tweede plek in de Jupiler Pro League.

Voor Janssen is vrijdag een spannende dag, want dan hoort de spits of hij bij de 26 spelers van Oranje zit die naar het WK gaan. Nederland begint het toernooi op 21 november tegen Senegal.