Real Madrid komt met schrik vrij tegen Cádiz, hoofdrol Kluivert bij Valencia

Real Madrid heeft donderdagavond een benauwde overwinning geboekt in La Liga. De 'Koninklijke' rekende mede dankzij een wonderschone treffer van Toni Kroos af met Cádiz CF: 2-1. Justin Kluivert droeg met een doelpunt en een meegekregen penalty bij aan een 3-0-zege van Valencia op Real Betis. In Italië boekte Juventus de vijfde overwinning op rij.

Lange tijd was er geen vuiltje aan de lucht voor Real. Een volledig vrijstaande Éder Militão kon aan het einde van de eerste helft de openingstreffer binnenkoppen en Kroos maakte er twintig minuten voor tijd 2-0 van. De Duitser klopte doelman Jeremías Ledesma met een schitterende volley na een afgeslagen voorzet.

In de 82e minuut werd het toch weer spannend door de aansluitingstreffer van Lucas Pérez, vlak nadat Luka Modric voor open doel naast had geschoten. Pérez schoot in de rebound binnen nadat Thibaut Courtois een houdbaar schot slecht verwerkte. In blessuretijd kopte Alfonso Espino nog van dichtbij over voor laagvlieger Cádiz.

De zwaarbevochten overwinning komt als geroepen voor Real. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti verloor afgelopen maandag nog met 3-2 bij Rayo Vallecano en beet zich in het competitieduel daarvoor stuk op Girona: 1-1. Real heeft momenteel 35 punten, twee minder dan koploper FC Barcelona.

Eerder op de avond boekte Valencia een ruime overwinning op Real Betis. De thuisploeg was na rust op 1-0 gekomen dankzij André Almeida. Vlak daarna viel Kluivert in. De oud-Ajacied werd tien minuten voor tijd gevloerd in de zestien, waarna Hugo Guillamón de penalty benutte.

Het slotwoord was aan Kluivert zelf, die oog in oog met Betis-keeper Rui Silva koel bleef. Het was het tweede doelpunt in Spaanse dienst voor de huurling van AS Roma. Na veertien wedstrijden staat Valencia op de tiende plaats in La Liga. Betis staat vier plaatsen hoger

Juventus houdt wederom de nul

Bij Hellas Verona-Juventus kwam het winnende doelpunt na een uur op naam van Moise Kean. De aanvaller had daarbij wat geluk: zijn inzet werd van richting veranderd. In de slotminuten kreeg Juventus-invaller Alex Sandro nog rood.

Na een moeizame start van het seizoen heeft Juventus de smaak te pakken. In de afgelopen speelrondes werden Torino (0-1), Empoli (4-0), Lecce (0-1) en Internazionale (2-0) al opzijgezet zonder een goal te incasseren.

Juventus is achter het voorlopig ongenaakbare Napoli en nummer twee AC Milan opgeklommen naar de vierde plaats in Italië. Lazio won later op de avond dankzij de zeventienjarige Luka Romero met 1-0 van AC Monza en stak 'Juve' voorbij.

Hellas Verona, dat slechts één van de vorige acht thuisduels met Juventus heeft verloren, beleeft een dramatisch seizoen. De ploeg won pas één keer en leed al de negende nederlaag op rij.

