Juventus rukt verder op dankzij vijfde zege op rij zonder tegendoelpunt

Juventus heeft donderdagavond de vijfde opeenvolgende overwinning geboekt in de Serie A. De ploeg van coach Massimiliano Allegri was met 0-1 te sterk voor hekkensluiter Hellas Verona.

Op bezoek in Stadio Marc'Antonio Bentegodi kwam het winnende doelpunt na een uur op naam van Moise Kean. De aanvaller had daarbij wat geluk: zijn inzet werd van richting veranderd. In de slotminuten kreeg Juventus-invaller Alex Sandro nog rood.