Hoofdrol Kluivert bij Valencia, Juventus wint wederom zonder tegendoelpunt

Justin Kluivert heeft donderdag een hoofdrol gespeeld bij Valencia. De aanvaller droeg met een doelpunt en een meegekregen penalty bij aan een 3-0-zege op Real Betis. In Italië boekte Juventus de vijfde zege op rij.

Valencia was thuis tegen Betis na rust op 1-0 gekomen dankzij André Almeida. Vlak daarna viel Kluivert in. De oud-Ajacied werd tien minuten voor tijd gevloerd in de zestien, waarna Hugo Guillamón de penalty benutte.

Het slotwoord was aan Kluivert zelf, die oog in oog met Betis-keeper Rui Silva koel bleef. Het was het tweede doelpunt in Spaanse dienst voor de huurling van AS Roma.