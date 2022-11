Slot geeft linksback Hartman ook tegen Cambuur een basisplaats bij Feyenoord

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Feyenoord begint donderdagavond ongewijzigd aan het thuisduel met SC Cambuur in de Eredivisie. Dat betekent onder meer dat linksback Quilindschy Hartman weer mag starten.

De twintigjarige Hartman stond afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen FC Volendam (0-2) ook aan de aftrap. Hij hield daarmee Marcos López op de bank. De vleugelverdediger uit Peru moet opnieuw genoegen nemen met een reserverol.

In de punt van de voorhoede kiest trainer Arne Slot opnieuw voor Danilo. De oud-Ajacied maakte tegen Volendam het eerste doelpunt en was de aangever bij de 0-2. Danilo scoorde acht keer in de eerste twaalf competitiewedstrijden.