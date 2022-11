Feyenoord ging bij laatste twee landstitels ook als koploper de winterstop in

Na een uitzonderlijk korte eerste seizoenshelft is Feyenoord de winterkampioen in de Eredivisie. De Rotterdammers stelden de officieuze titel zondag veilig door Excelsior met 5-1 te verslaan. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 dat Feyenoord de dans leidt bij het ingaan van de winterstop.

In die jaargang kroonde Feyenoord zich later ook tot landskampioen, waarmee de club de wintertitel verzilverde. Sindsdien moesten de Rotterdammers de 'echte' titel telkens laten aan PSV (2018) of Ajax (2019, 2021 en 2022).

Ook bij de op een laatste titel die Feyenoord veroverde, in 1998/1999, gingen de Rotterdammers aan de leiding bij het ingaan van de winterstop.

Het is deze jaargang pas de derde keer sinds de eeuwwisseling dat Feyenoord zich kroont tot winterkampioen. Naast het al genoemde seizoen 2016/2017 gebeurde dat ook in 2000/2001. Destijds moesten de Rotterdammers het kampioenschap laten aan PSV.

Huidige top drie Eredivisie 1. Feyenoord 14-33 (+22)

2. Ajax 14-30 (+27)

3. PSV 14-30 (+22)

Wintertitel in 66 procent van de gevallen opmaat tot landstitel

Sinds de start van de Eredivisie in het seizoen 1956/1957 was de wintertitel in ruim 66 procent van de gevallen de opmaat tot een kampioensfeest in het voorjaar.

In absolute aantallen: in 65 van de uitgespeelde Eredivisie-seizoenen werd de winterkampioen 43 keer uiteindelijk kampioen. Daar zit het seizoen 2004/2005 bij, toen de latere kampioen PSV de wintertitel met AZ deelde (exact gelijk in punten en doelsaldo).

Vorig seizoen ging PSV de winterbreak in als koploper, maar de Eindhovenaren lieten zich in de titelrace uiteindelijk verschalken door Ajax. In het seizoen 2020/2021 leidden de Amsterdammers de dans bij het ingaan van de winterstop en stonden ze ook bij de finish bovenaan.

De Eredivisie wordt na het WK in Qatar op vrijdag 6 januari hervat met FC Twente-FC Emmen. De eerste topper van 2022 is Feyenoord-Ajax op 22 januari in De Kuip.

Laatste 10 seizoenen: winterkampioenen en kampioenen 2012/2013: PSV, Ajax

2013/2014: Ajax, Ajax

2014/2015: PSV, PSV

2015/2016: Ajax, PSV

2016/2017: Feyenoord, Feyenoord

2017/2018: PSV, PSV

2018/2019: PSV, Ajax

2019/2020: Ajax, geen kampioen

2020/2021: Ajax, Ajax

2021/2022: PSV, Ajax

