Niet fitte Martens mist oefeninterland Oranjevrouwen tegen Costa Rica

Lieke Martens en Kika van Es ontbreken bij de Oranjevrouwen voor de oefeninterland van vrijdag tegen Costa Rica. Martens is niet fit, terwijl Van Es geblesseerd is.

De 29-jarige Martens kwam maandag niet fit binnen in Zeist, nadat ze zaterdag 27 minuten voor haar club Paris Saint-Germain had gespeeld. Bondscoach Andries Jonker sprak toen de hoop uit dat Martens in deze interlandperiode minuten zou maken. Dinsdag oefent Nederland nog tegen Denemarken.

Martens heeft alleen nog niet meegetraind met Nederland. "Maar ze is wel bij alle groepsbesprekingen en maaltijden aanwezig geweest", zei Jonker donderdag tijdens een digitaal persmoment. De bondscoach kon om privacyredenen niet zeggen wat Martens mankeert. "Ik heb een paar keer met haar gesproken. Ze maakt een heel gemotiveerde indruk."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Voor Martens was de oproep voor Nederland haar eerste uitverkiezing sinds het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer. De Wereldvoetballer van het Jaar in 2017 raakte in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland geblesseerd aan haar voet. Daardoor miste ze de kwartfinale tegen Frankrijk, die met 0-1 verloren ging.

Bijna twee maanden later was Martens niet op tijd hersteld voor de cruciale kwalificatiewedstrijd tegen IJsland, waarin Nederland beslag legde op een ticket voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. In oktober kreeg de voormalig speler van FC Barcelona rust van bondscoach Jonker.

Esmee Brugts vervangt Lieke Martens opnieuw als linksbuiten bij Oranje. Foto: Getty Images

Brugts opnieuw vervanger van Martens

De negentienjarige Esmee Brugts maakte als vervanger van Martens een goede indruk bij Oranje. Ze verschijnt vrijdag ook aan de aftrap tegen Costa Rica. Het duel begint om 20.00 uur en wordt in het stadion van FC Utrecht gespeeld.

Naast Martens kan Jonker in die wedstrijd ook geen beroep doen op Van Es. De ervaren verdediger heeft tijdens de eerste trainingsdagen een blessure opgelopen en is daarvan niet op tijd hersteld. Vivianne Miedema en Jill Roord zijn in deze interlandperiode niet van de partij, omdat ze rust krijgen.

Costa Rica heeft zich net als Nederland geplaatst voor het WK van volgend jaar aan de andere kant van de wereld. Voor de nummer 37 van de FIFA-ranglijst wordt het de tweede deelname aan een mondiale eindronde.

Costa Rica is ingedeeld in een poule met Spanje, Zambia en Japan. Nederland treft de Verenigde Staten, Vietnam en de winnaar van poule A in de intercontinentale play-offs (Portugal, Kameroen of Thailand).

Interlandperiode november Oranjevrouwen 11 november, 20.00 uur: Nederland-Costa Rica (Utrecht)

15 november, 20.00 uur: Nederland-Denemarken (Zwolle)

Eerder

Aanbevolen artikelen