Duitsland zonder Reus en Hummels naar WK, wel plek voor Götze en Moukoko (17)

Marco Reus en Mats Hummels ontbreken in de selectie van Duitsland voor het WK in Qatar. Reus is niet op tijd hersteld van een blessure, terwijl Hummels is gepasseerd. Bondscoach Hans-Dieter heeft wel de zeventienjarige Youssoufa Moukoko en oud-PSV'er Mario Götze geselecteerd.

De 33-jarige Reus liep halverwege september een enkelblessure op in de derby tegen Schalke 04. De middenvelder maakte vier weken later zijn rentree, maar kreeg een terugslag. Zaterdag keerde hij opnieuw terug bij Dortmund in de gewonnen competitiewedstrijd tegen VfL Bochum. Hij blijkt nu toch te veel pijn te hebben.

Reus loopt daardoor voor de tweede keer in zijn loopbaan een WK mis. Vlak voor de start van het WK van 2014 raakte hij geblesseerd aan zijn voet. Duitsland kroonde zich op dat toernooi tot wereldkampioen door Argentinië in de finale met 1-0 te verslaan.

Bondscoach Flick baart opzien door Hummels thuis te laten. De 33-jarige verdediger, die bassispeler was op het gewonnen WK van 2014 en het EK van vorig jaar, maakte een goede indruk bij zijn club Borussia Dortmund, maar dat is voor Flick niet genoeg om hem mee te nemen. Ook Robin Gosens, oud-speler van Heracles Almelo, Vitesse en FC Dordrecht, is niet van de partij.

Het is nog niet duidelijk waarom Hummels en Gosens zijn gepasseerd voor het WK. Flick geeft momenteel een persconferentie om zijn keuzes toe te lichten. De voormalig coach van Bayern München werd vorig jaar na het teleurstellend verlopen EK aangesteld als bondscoach. Duitsland werd in de achtste finales van dat toernooi uitgeschakeld, wat Joachim Löw zijn baan kostte.

Youssoufa Moukoko is de grootste verrassing in de WK-selectie van Duitsland. Foto: Getty Images

Zeventienjarige Moukoko wel naar WK

Flick heeft in zijn WK-selectie verrassend genoeg wel een plek ingeruimd voor de bijna achttienjarige Moukoko. De spits heeft nog geen enkele interland voor Duitsland gespeeld. In de Bundesliga maakte het toptalent een uitstekende indruk: hij scoorde zes keer in dertien wedstrijden. Hij kan de jongste WK-speler ooit voor Duitsland worden.

Ook de aanwezigheid van Götze in de selectie is verrassend. De middenvelder maakte in 2014 het winnende doelpunt in de WK-finale tegen Argentinië, maar heeft daarna nooit meer zijn topniveau gehaald. Na twee jaar bij PSV staat Götze nu onder contract bij Bundesliga-club Eintracht Frankfurt, waar hij basisspeler is.

Duitsland is op het WK in Qatar ingedeeld in een zware poule met Spanje, Costa Rica en Japan. Voor de viervoudig wereldkampioen begint het toernooi op 23 november met een duel met Japan. Vier dagen later is de topper tussen Spanje en Duitsland.

Vier jaar geleden werd Duitsland op het WK in Rusland al in de groepsfase uitgeschakeld. Het was een van de slechtste prestaties ooit van de Duitsers op een WK. Alleen in 1938 was de eerste ronde ook al het eindstation voor 'Die Mannschaft'.

