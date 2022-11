Mourinho uit flinke kritiek op Roma-speler: 'In januari moet hij nieuwe club vinden'

AS Roma-trainer José Mourinho heeft woensdagavond na het 1-1-gelijkspel tegen Sassuolo hard uitgehaald naar een speler wiens naam hij niet noemde. De oefenmeester kondigde aan dat deze speler bij het openen van de transfermarkt in januari een nieuwe club moet zoeken.

Dankzij Tammy Abraham kwam AS Roma woensdag na tachtig minuten op voorsprong in het Mapei Stadium. Maar door een goal van Andrea Pinamonti redde Sassuolo een punt.

"Ik baal ervan dat al het werk van de ploeg teniet wordt gedaan door één onprofessionele speler. Dat is niet fair richting zijn collega's, die op deze manier zijn verraden", zei een woedende Mourinho voor de camera van DAZN.

"Dit stelt me erg teleur. Ik had vandaag zestien spelers op het veld staan en de mentaliteit van vijftien spelers was dik in orde."

Mourinho wilde niet zeggen op wie hij doelde. Als het aan 'The Special One' ligt, zullen de wegen van de speler en AS Roma snel scheiden. "In januari moet hij een nieuwe club vinden."

Karsdorp viel in bij AS Roma

Rick Karsdorp was woensdag een van de spelers die hun opwachting maakten bij AS Roma. De ex-Feyenoorder viel na 65 minuten in. In de drie Serie A-duels daarvoor had Karsdorp, die geen deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje voor het WK, nog een basisplaats.

AS Roma stuit zondagmiddag voor eigen publiek nog op Torino voordat de Serie A enkele weken stilligt wegens het WK. De Conference League-houder bezet de zesde plaats met 26 punten uit veertien wedstrijden.

