Cocu blij dat Vitesse zich niet van de wijs liet brengen door vroege goal Ajax

Vitesse-coach Phillip Cocu toonde zich woensdagavond vanzelfsprekend erg tevreden met het 2-2-gelijkspel dat zijn team uit het vuur sleepte bij het bezoek aan Ajax. De Arnhemmers knokten zich terug van een vroege 1-0-achterstand.

"Ik moet mijn team complimenten geven. Ik kan regelmatig kritisch zijn, maar als het goed is, moet ik het ook zeggen. We voerden het tactisch plan goed uit", vertelde de oefenmeester voor de camera van ESPN na de remise in de inhaalwedstrijd in de Eredivisie.

Cocu hoopte met zijn ploeg lang de nul te houden in Amsterdam, zodat het ongeduld zou toenemen bij Ajax. De vroege 1-0 van Dusan Tadic doorkruiste die strategie.

Vitesse, dat zaterdag nog met 0-4 had verloren van Sparta Rotterdam en in de onderste regionen bivakkeert, hield de schade verder beperkt en leek dankzij twee goals van Million Manhoef af te stevenen op een zeer verrassende zege. Invaller Lorenzo Lucca redde in de slotfase een punt voor Ajax: 2-2.

"De ploeg liet zich niet van de wijs brengen door de 1-0", aldus Cocu. "We kregen een aantal mogelijkheden en maakten een paar goede goals. We vonden een manier om een positief resultaat te halen tegen Ajax. Dit is natuurlijk altijd een lastige wedstrijd. Bij Ajax stonden allemaal internationals in het veld."

Million Manhoef was eerder dit seizoen al trefzeker tegen Feyenoord, toen Vitesse met 2-5 verloor. Foto: Pro Shots

Manhoef kreeg kramp op weg naar 1-2

Tweevoudig doelpuntenmaker Manhoef was twee keer het eindstation van een counter, al moest hij bij beide goals nog een lange weg richting het doel van Ajax-doelman Remko Pasveer afleggen.

"Het was rennen, rennen, rennen. Bij de 1-1 was mijn laatste balcontact niet goed. Doordat Jurriën Timber eraan kwam, werd het nog moeilijk." Op weg naar de 1-2 kreeg Manhoef kramp. "Daarom besloot ik al vroeg te schieten. Dat bleek een goede keuze."

Vitesse, dat de vijftiende plek bezet, gaat zondagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles. Dat is de laatste Eredivisie-wedstrijd voor de WK-onderbreking.

