WK-kandidaat Lang redt Club Brugge met goals in verlenging tegen amateurs

Noa Lang heeft Club Brugge woensdag langs de amateurs van Patro Eisden geschoten in de Belgische beker. De aanvaller, die in aanmerking komt voor een plek in de WK-selectie van Oranje, was in de verlenging twee keer trefzeker: 0-2.

Club Brugge had de grootst mogelijke moeite tegen Patro Eisden, dat uitkomt op het derde Belgische niveau. De achttienvoudig Belgisch kampioen creëerde nauwelijks kansen en doelman Simon Mignolet hield de landskampioen op de been met enkele fraaie reddingen.

In de verlenging deed Lang twee keer zich spreken. De aanvaller promoveerde in minuut 103 een subtiele assist van Hans Vanaken tot doelpunt, waarna hij in de 118e minuut het duel definitief in het slot gooide. Lang deed net als verdediger Bjorn Meijer de hele wedstrijd mee.

Lang is dit seizoen geen basisspeler bij Club Brugge. De 23-jarige aanvaller mocht de afgelopen twee Champions League-duels met FC Porto (0-4-nederlaag) en Bayer Leverkusen (0-0) wel starten, omdat de Belgische club al geplaatst was voor de volgende ronde.

De 23-jarige Lang maakt deel uit van de 39-koppige voorselectie van bondscoach Louis van Gaal. De buitenspeler speelde tot nu toe vijf interlands en hoort vrijdag of hij bij de definitieve WK-selectie zit.

