Arsenal en Tottenham sneuvelen direct in League Cup, City schakelt Chelsea uit

Arsenal en Tottenham Hotspur zijn woensdag direct uitgeschakeld in de League Cup. Arsenal verloor voor eigen publiek met 1-3 van Brighton & Hove Albion, terwijl Tottenham met 2-0 onderuitging bij bij Nottingham Forest. Manchester City won met 2-0 van Chelsea.

Tottenham koos net als Arsenal voor veel B-spelers, al mocht Harry Kane wel starten. Hij kon niet veel uitrichten en zag Renan Lodi en Jesse Lingard namens Forest scoren. Ondanks die achterstand was het veelzeggend dat Kane werd gewisseld door Antonio Conte, voor wie het bekertoernooi geen prioriteit is.

Ook Liverpool had het moeilijk. De winnaar van de laatste editie van de League Cup kwam in eigen huis niet tot scoren tegen Derby County, dat zevende staat in de League One. De ploeg van trainer Jürgen Klopp ontsnapte in de penaltyreeks aan een vroege uitschakeling.