Schreuder is niet bang voor ontslag bij Ajax: 'Ik heb dat niet in de hand'

Alfred Schreuder baalt van het nieuwe puntenverlies van Ajax in de Eredivisie. De trainer constateert woensdag na het 2-2-gelijkspel tegen Vitesse dat de verdediging bij de twee tegengoals slecht stond gepositioneerd.

"Het is gek dat je je zo veel kansen creëert en het wordt maar 2-2", zei Schreuder na afloop tegen ESPN over de gemiste kansen. "De uitslag is absoluut niet goed, maar ik heb wel drive gezien bij de jongens. We hadden gewoon dik moeten winnen."

Na het gelijkspel tegen Vitesse en de 1-2-nederlaag tegen PSV afgelopen zondag is Ajax afgezakt naar de tweede plek in de Eredivisie. Schreuder zag bij het thuisduel met Vitesse dat vooral de verdedigers van de regerend landskampioen niet goed gepositioneerd stonden.

"Met name de tweede goal van Million Manhoef is schrijnend van onze kant", zegt de trainer. "Als je bijvoorbeeld over links aanvalt, moet je rechts achterin de boel sluiten. Dat heeft ook met concentratie te maken. Dit team is in ontwikkeling."

"In voetballend opzicht was het beter dan zondag, maar qua tactiek en het verdedigen moeten we het beter doen", aldus Schreuder, die niet bezig is met een mogelijk ontslag. "Ik maak me geen zorgen. Dit hoort bij de voetballerij. Ik heb dat niet in de hand. Ik ben gewoon bezig met mijn team."

Pasveer: 'We staan gewoon niet goed'

Doelman Remko Pasveer erkende ook dat de verdediging van Ajax niet goed stond bij de twee tegengoals. "Restverdediging, dat is het verhaal", was de keeper duidelijk. "Als je ziet hoe makkelijk de tweede bal verloren wordt en dat we allemaal moeten terugsprinten. We staan gewoon niet goed."

"Ik zie het gebeuren vanaf mijn positie, maar ik kan ze niet bereiken van zo'n afstand. We moeten daar heel veel tijd en energie in gaan steken de komende tijd. We verzaken of we coachen niet goed."

Pasveer gaf toe dat het vertrek van onder anderen Lisandro Martínez voelbaar is. "We hebben natuurlijk andere spelers dan vorig jaar. Martínez was de Ajax-stijl gewend. Hij is een groot gemis centraal achterin. Hij kon iedereen scherp houden en goed doordekken. Dat moeten we nu nog leren."

