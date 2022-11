Ajax stelt ook teleur tegen laagvlieger Vitesse en verzuimt koppositie te heroveren

Ajax heeft woensdagavond opnieuw slechte zaken gedaan in de Eredivisie. De kwakkelende Amsterdammers speelden thuis gelijk tegen laagvlieger Vitesse (2-2) en verzuimden zo de koppositie te heroveren.

Ajax kende een droomstart in de Johan Cruijff ArenA, waar Dusan Tadic al na drie minuten voor de openingstreffer zorgde. Million Manhoef trok de stand in de eerste helft gelijk en zorgde een kwartier voor tijd uit het niets voor de 1-2. Ajax, dat legio kansen miste, bleef dankzij invaller Lorenzo Lucca een grotere blamage bespaard.

Door het pijnlijke puntenverlies tegen Vitesse neemt de druk op de bekritiseerde trainer Alfred Schreuder verder toe. Ajax kan al langere tijd niet overtuigen en verloor afgelopen zondag nog op eigen bodem van concurrent PSV, dat nu koploper in de Eredivisie blijft. De Eindhovenaren hebben een punt meer dan de Amsterdammers.

Feyenoord komt donderdagavond nog in actie tegen SC Cambuur. Bij een overwinning stijgen de Rotterdammers ten koste van Ajax naar de tweede plek in de Eredivisie. FC Twente en AZ hebben maar drie punten minder dan de regerend landskampioen.

Vitesse verloor afgelopen zaterdag nog met 0-4 van Sparta Rotterdam en zal het punt in Amsterdam als een overwinning zien. De geplaagde ploeg van trainer Phillip Cocu staat wel slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Ten opzichte van het duel met PSV voerde Schreuder meerdere wijzigingen door. Mede door de schorsing van Edson Álvarez waren er basisplekken voor Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Mohammed Kudus begon als spits en daardoor was Brian Brobbey veroordeeld tot een plek op de bank. Achterin mocht Owen Wijndal weer eens starten, terwijl Daley Blind opnieuw met een reserverol genoegen moest nemen.

Eredivisie top 5 1. PSV 13-30 (+23)

2. Ajax 13-29 (+27)

3. Feyenoord 12-27 (+17)

4. FC Twente 13-26 (+15)

5. AZ 13-26 (+8)

Teleurstelling bij Dusan Tadic na een nieuwe domper voor Ajax. Foto: Pro Shots

Ajax kent droomstart, maar is defensief kwetsbaar

Ajax had wat goed te maken na de verloren topper en ging voortvarend van start, want na drie minuten stond het al 1-0. Steven Bergwijn, die weer eens vanaf links mocht beginnen, vond Tadic met een indraaiende voorzet. De Serviër was eerder bij de bal dan doelman Daan Reiziger en werkte met de onderkant van zijn voet binnen.

De snelle 1-0 leek Ajax in het zadel te helpen. Het is niet dat de ploeg van Schreuder goed speelde, maar de Amsterdammers kregen wel prima kansen om de score snel te vergroten. Klaassen kwam net niet bij de bal na een scherpe voorzet, Steven Berghuis schoot naast en Kudus raakte de binnenkant van de paal.

Vitesse moest weliswaar tegenhouden, maar legde na 25 minuten fijntjes de defensieve kwetsbaarheid bij Ajax bloot. De razendsnelle Manhoef kon in de counter vanaf eigen helft in zijn eentje op het doel van Remko Pasveer aflopen. Hij werd niet meer bijgehaald door Jurriën Timber en klopte de Ajax-doelman, die halfslachtig ingreep.

Het gebrek aan vertrouwen en vorm werd na die gelijkmaker direct weer zichtbaar bij de spelers van Ajax. Van vloeiend samenspel was geen sprake en daardoor bleef zelfs het zwalkende Vitesse vrij eenvoudig overeind, tot grote onvrede van het thuispubliek. Schreuder liet zich er niet door beïnvloeden, want hij besloot halverwege niet te wisselen.

Million Manhoef klopte Ajax-doelman Remko Pasveer twee keer in de counter. Foto: Pro Shots

Ajax raakt twee keer de lat en één keer de paal

Ajax schroefde het tempo in de tweede helft op en had in de eerste tien minuten na rust minstens één keer moeten scoren. Eerst stuitte Bergwijn van dichtbij op Reiziger en in de 54e minuut schoot Kudus van dichtbij wild over. Na de kans van Bergwijn brak Vitesse overigens weer zeer gevaarlijk uit, maar Ajax kwam met de schrik vrij. Pasveer kreeg net zijn hand tegen een inzet van Matús Bero.

Met Blind, Brobbey en Francisco Conceição als invallers in de 59e minuut hoopte Schreuder alsnog een doelpunt te forceren. De kansen bleven ook komen, maar doelpunten niet. Berghuis zag zijn geplaatste schot op de lat belanden en vlak daarna volgde Blind zijn voorbeeld, tot opluchting van Reiziger.

Terwijl Ajax kansen bleef missen, sloeg Vitesse een kwartier voor tijd opnieuw genadeloos toe. Weer klopte er niks van de veldbezetting bij Ajax, waardoor de vlugge Manhoef op Pasveer af kon rennen. Zijn schot oogde houdbaar, maar ging er wel in. Heel even moest Ajax vrezen voor een nederlaag, maar net als tegen PSV was Lucca als invaller belangrijk. De lange Italiaan werkte van dichtbij de 2-2 binnen.

In de acht minuten blessuretijd voerde Ajax de druk op en bleef de winnende treffer in de lucht hangen. De beste kans was voor Brobbey, maar hij schoot op de paal, typerend voor de avond van Ajax. Door de gaten in de Amsterdamse defensie had Vitesse in de counter zelfs nog de winnende kunnen maken. Mohamed Sankoh brak twee keer uit, maar Pasveer bespaarde Ajax en Schreuder een nog grotere domper.

De druk op trainer Alfred Schreuder neemt verder toe. Meerdere supporters zwaaiden al met witte zakdoekjes. Foto: Pro Shots

Eerder

Aanbevolen artikelen