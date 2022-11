De Roon en Koopmeiners verliezen met Atalanta, Inter haalt uit tegen Bologna

Atalanta heeft woensdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. De ploeg van Marten de Roon en invaller Teun Koopmeiners ging onderuit bij laagvlieger Lecce: 2-1. Internazionale rekende in eigen huis met duidelijke cijfers af met Bologna: 6-1.

Federico Baschirotto opende in de 28e minuut de score voor Lecce tegen Atalanta door uit een corner raak te koppen. Nog geen twee minuten later stond het al 2-0 in Stadio Via del Mare. Federico Di Francesco kon counteren na balverlies van Atalanta op eigen helft, omspeelde doelman Marco Sportiello en tikte raak.