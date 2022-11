Oranjekandidaat Frimpong levert cruciale assist, Sevilla met negen man onderuit

Bayer Leverkusen heeft woensdag opnieuw goede zaken gedaan in de Bundesliga. Drie dagen na de 5-0-zege op Union Berlin won de ploeg van trainer Xabi Alonso met 1-2 bij 1. FC Köln, mede dankzij een assist van Jeremie Frimpong. Sevilla, de volgende tegenstander van PSV in de Europa League, ging in Spanje met negen man onderuit tegen Real Sociedad: 1-2.

Benno Schmitz bracht FC Köln na een half uur spelen op voorsprong tegen Leverkusen. De verdediger werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en kon geheel vrijstaand de bal met een prachtige volley binnenwerken.

Leverkusen herstelde in de tweede helft de schade. Nadiem Amiri zette de gelijkmaker op het scorebord, waarna Moussa Diaby bij een counter de 1-2 tegen de touwen werkte na uitstekend voorbereidend werk van Frimpong.

Frimpong, die vrijdag hoort of hij bij de definitieve WK-selectie van Oranje zit, werd vlak voor tijd gewisseld voor Timothy Fosu-Mensah. Mitchel Bakker, die ook in de voorselectie zit, speelde de hele wedstrijd mee.

Door de overwinning klimt Leverkusen naar de dertiende plek in de Bundesliga. FC Köln staat met twee punten voorsprong op de twaalfde positie.

Middenvelder Ivan Rakitic moest al na 28 minuten inrukken tegen Real Sociedad. Foto: Getty Images

Sevilla blijft kwakkelen in La Liga

Sevilla, dat het in februari twee keer opneemt tegen PSV in de tussenronde van de Europa League, wacht inmiddels al vijf duels op een zege in La Liga. De formatie van Jorge Sampaoli ging woensdag in eigen huis onderuit tegen Real Sociedad, mede door twee rode kaarten in de eerste helft.

Ivan Rakitic speelde zijn vierhonderdste duel in La Liga, maar moest al snel het veld verlaten na een overtreding op Brais Méndez. Even later kreeg Tanguy Nianzou de rode kaart gepresenteerd na een charge op diezelfde Méndez.

Sevilla stond toen al met 0-1 achter door een goal van Alexander Sørloth, oud-aanvaller van FC Groningen. Méndez verdubbelde de voorsprong, waarna Rafa Mir iets terug deed voor de thuisploeg. Basisspeler Karim Rekik werd in de rust gewisseld bij Sevilla.

Door de nederlaag blijft Sevilla steken op plek zeventien in LaLiga. Real Sociedad stijgt naar de derde positie.

