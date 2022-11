Ajax begint met Klaassen, Wijndal en Kudus tegen Vitesse, Brobbey op de bank

Delen via E-mail

Ajax begint woensdagavond met Owen Wijndal, Davy Klaassen en Kenneth Taylor aan de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie. Mohammed Kudus staat in de spits en daardoor zit Brian Brobbey op de bank.

De 29-jarige Klaassen moest afgelopen zondag in de topper tegen PSV (1-2-verlies) nog genoegen nemen met een invalbeurt. Datzelfde geldt voor Taylor. Ze keren mede omdat middenvelder Edson Álvarez geschorst is terug in de basis.