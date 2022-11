Slot: 'Van Persie zou voor Feyenoord een geweldige hoofdtrainer zijn'

Feyenoord-trainer Arne Slot is enthousiast over de plannen van Robin van Persie om hoofdtrainer te worden. De oud-spits kreeg dinsdag toestemming om volgend seizoen aan de opleiding voor het hoogste trainersdiploma te beginnen.

"Het lijkt me voor Feyenoord geweldig als Van Persie hier op termijn hoofdtrainer wordt", zei Slot woensdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met SC Cambuur van donderdagavond. "Ten eerste omdat hij een ontzettend fijne persoon is en ten tweede omdat hij enorm gedreven is."

"Voor Feyenoord zou het heel mooi zijn om zo'n persoon te hebben die elke dag het beste uit zijn spelers haalt. Ik vind het ook alleen maar fijn als collega's de ambitie hebben. Dan willen ze er veel tijd en energie in steken en daardoor maken ze spelers beter. Daar profiteer ik als eindverantwoordelijke weer van."

De 39-jarige Van Persie, die zijn spelersloopbaan in 2019 bij Feyenoord afsloot, is bij de Rotterdammers momenteel coach van het elftal onder 16 jaar. Daarnaast werkt hij onder Slot als veldtrainer bij de hoofdmacht. Als hij slaagt voor de opleiding, dan kan hij als hoofdtrainer bij een profclub aan de slag.

Arne Slot denkt dat Robin van Persie in de toekomst een goede hoofdtrainer voor Feyenoord zou zijn. Foto: Getty Images

'Ik gun Bijlow een plek in de WK-selectie'

Tijdens de persconferentie van Slot ging het ook over het WK in Qatar, dat over elf dagen begint. Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend en dan wordt ook duidelijk of Justin Bijlow mee mag. De keeper van Feyenoord werd niet opgeroepen voor de vorige interlandperiode, in september.

Sindsdien maakt Bijlow bij Feyenoord een prima indruk. Het lijkt er dan ook op dat hij gewoon mee mag naar Qatar. "Vanaf het moment dat hij niet werd opgeroepen, heeft Justin de teleurstelling goed verwerkt. Hij is aan de slag gegaan om zo goed mogelijk bij Feyenoord te presteren", vertelde Slot.

"Ik denk dat hij tegen Lazio erg opviel, want hij keepte uitstekend in die wedstrijd. Ik zou het hem, maar ook andere jongens die in aanmerking komen, heel erg gunnen. Het is een geweldige belevenis en je wordt er een betere speler of keeper van. We zullen vrijdag zien wat er gaat gebeuren."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Cambuur in De Kuip begint donderdag om 20.00 uur. De ploeg van Slot, de huidige nummer drie van de Eredivisie, speelt zondag voor eigen publiek tegen Excelsior de laatste wedstrijd van het kalenderjaar.

Eerder

Aanbevolen artikelen