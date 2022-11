Ihattaren baalt van mislukte Ajax-periode: 'Was niet hard genoeg voor mezelf'

Mohamed Ihattaren baalt er flink van dat hij niet is geslaagd bij Ajax. De twintigjarige spelmaker is desondanks vastbesloten om alsnog de voetbaltop te halen, zegt hij tegen De Telegraaf

Vorige week werd duidelijk dat Ajax niet gebruikmaakt van de koopoptie in het huurcontract van Ihattaren, die ondanks een goed begin in Amsterdam (weer) ver terugviel door privéproblemen. Hij keert nu terug naar Juventus.

"Ik vind het vooral jammer dat ik mensen zoals Gerald Vanenburg heb teleurgesteld. Hij heeft me opgeraapt en heel veel tijd in me gestoken. Maar na het vertrek van Marc Overmars was het bij Ajax anders", zegt Ihattaren tegen De Telegraaf.