Prachtige assist Frenkie de Jong redt Barcelona, rood voor Lewandowski en Piqué

FC Barcelona heeft dinsdag in La Liga met de nodige moeite gewonnen bij Osasuna: 1-2. De ploeg van trainer Xavi zag spits Robert Lewandowski en reservespeler Gerard Piqué een rode kaart krijgen. Frenkie de Jong had een hoofdrol bij de winnende treffer.

Daarvoor had Barcelona al twee rode kaarten gekregen. Met name die voor Piqué was opvallend. De clubicoon van FC Barcelona maakte vorige week bekend te stoppen en nam zaterdag op emotionele wijze afscheid van het Catalaanse publiek. Dinsdag zat hij bij zijn laatste wedstrijd op de bank tegen Osasuna.

Kort na het rustsignaal werd Piqué weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. De ervaren verdediger was vermoedelijk niet te spreken over de rode kaart voor teamgenoot Lewandowski. De Pool was in de 31e minuut van het veld gestuurd, nadat hij voor een lompe botsing een tweede gele prent had gekregen.