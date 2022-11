Oud-PSV'er Mvogo mist WK en vergroot keepersprobleem voor Zwitserland

Yvon Mvogo zal later deze maand niet met Zwitserland afreizen naar het WK in Qatar. De voormalige keeper van PSV heeft te veel last van een beenblessure, maakte zijn huidige club FC Lorient dinsdag bekend.

Mvogo liep de blessure zondag op in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De 28-jarige doelman liet zich al na dertien minuten vervangen. Dinsdag werd bekend dat de dijbeenkwetsuur zo ernstig is dat Mvogo niet aan het WK kan deelnemen.

Dat is niet alleen een streep door de rekening van Mvogo, maar ook door die van het Zwitserse elftal. Eerste keus Yann Sommer kampt namelijk met de naweeën van een blessure en is naar verwachting pas vlak voor het WK weer fit. Bondscoach Murat Yakin moet uiterlijk maandag 14 november zijn selectie bekendmaken.

Zwitserland is op het WK ingedeeld in een groep met Kameroen, Brazilië en Servië. De Kameroeners zijn op donderdag 24 november de eerste tegenstander. Voor aanvang van het toernooi speelt Zwitserland nog een oefenduel met Ghana (17 november).

Mvogo kwam de vorige twee seizoenen uit voor PSV, dat hem huurde van RB Leipzig. Afgelopen zomer maakte hij de definitieve overstap naar Lorient. Mvogo heeft vier interlands voor Zwitserland achter zijn naam staan.

Aanbevolen artikelen