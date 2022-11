Napoli boekt tiende overwinning op rij en verstevigt koppositie in Serie A

Koploper Napoli heeft dinsdag de tiende overwinning op rij geboekt in de Serie A. De ploeg van coach Luciano Spalletti zegevierde met 2-0 tegen laagvlieger Empoli.

Napoli had in eigen huis een overwicht, maar Empoli hield lang stand tegen de koploper van de Serie A. Pas in de tweede helft zette de ploeg uit Napels doelpogingen om in treffers.