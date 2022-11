Oranjekandidaat Van de Ven trefzeker, Senegal ziet Mané uitvallen bij Bayern

Micky van de Ven heeft VfL Wolfsburg dinsdag aan een zege in de Bundesliga geholpen. Dankzij een doelpunt van de verdediger, die is opgenomen in de voorselectie van Oranje, werd met 2-0 gewonnen van Borussia Dortmund. Bayern München won eenvoudig van Werder Bremen, maar zag sterspeler Sadio Mané geblesseerd uitvallen.

De treffer van Van de Ven viel al in de zesde minuut van de wedstrijd. De 21-jarige Noord-Hollander stond op de juiste plek om een corner bij de tweede paal binnen te koppen. De bezoekers uit Dortmund maakten daarna geen aanspraak op de gelijkmaker. In de blessuretijd van de tweede helft schoof Lukas Nmecha de 2-0 binnen.

Door de knappe overwinning maakt Wolfsburg een sprong van het rechter- naar het linkerrijtje in de Bundesliga. De ploeg van trainer Niko Kovac neemt nu de achtste plaats in. Borussia Dortmund blijft door de nederlaag op de vierde plek staan.

De goal van Van de Ven - zijn eerste in Wolfsburgse dienst - komt op een gelegen moment. De linksbenige verdediger is opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK in Qatar. Ook Donyell Malen staat op die lijst. De aanvaller had dinsdag een basisplaats bij Dortmund, maar kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken.

Van de Ven lijkt voor een plek in de Oranjeselectie te concurreren met Pascal Struijk en Sven Botman. De centrumverdedigers van respectievelijk Leeds United en Newcastle United zijn net als Van de Ven linksbenig. De verwachting is dat één speler van dit drietal meegaat naar Qatar. Vrijdag maakt Van Gaal zijn definitieve lijst bekend.

Sadio Mané moest geblesseerd naar de kant. Foto: Pro Shots

Mané valt geblesseerd uit bij Bayern

Later op de avond rekende Bayern München overtuigend af met Werder Bremen: 6-1. Serge Gnabry was met drie treffers de gevierde man bij de ploeg van trainer Julian Nagelsmann. Jamal Musiala, Leon Goretzka en Mathys Tel namen de andere Bayern-goals voor hun rekening. Anthony Jung deed tussendoor iets terug namens de bezoekers.

Bayern verstevigt door de zege de koppositie in de Bundesliga, maar toch was het niet al goud dat blonk. In de achttiende minuut miste Eric Maxim Choupo-Moting een strafschop. Enkele minuten later moest de Senegalese vedette Mané geblesseerd naar de kant, nadat hij door verdediger Amos Pieper op zijn knie was geraakt.

Een ernstige kwetsuur van Mané zou niet zozeer een aderlating voor Bayern zijn, als wel voor het Senegalese elftal. Over dertien dagen begint in Qatar het WK voetbal. Senegal speelt maandag 21 november de eerste groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal.

Bij Bayern ontbrak de niet-fitte Matthijs de Ligt nog altijd in de wedstrijdselectie. De verwachting is dat de verdediger zaterdag op bezoek bij Schalke 04 weer van de partij is. Ryan Gravenberch, die net als De Ligt is opgenomen in de voorselectie van Oranje, mocht in de 71e minuut invallen.

