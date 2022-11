Oranjekandidaat Van de Ven kopt Wolfsburg naar zege op Dortmund en Malen

Micky van de Ven heeft VfL Wolfsburg dinsdag aan een overwinning in de Bundesliga geholpen. Dankzij een doelpunt van de verdediger, die door bondscoach Louis van Gaal is opgenomen in de voorselectie van Oranje, werd met 2-0 gewonnen van Borussia Dortmund.

De treffer van Van de Ven viel al in de zesde minuut van de wedstrijd. De 21-jarige Noord-Hollander stond op de juiste plek om een corner bij de tweede paal binnen te koppen. De bezoekers uit Dortmund maakten daarna geen aanspraak op de gelijkmaker. In de blessuretijd van de tweede helft schoof Lukas Nmecha de 2-0 binnen.

Door de knappe overwinning maakt Wolfsburg een sprong van het rechter- naar het linkerrijtje in de Bundesliga. De ploeg van trainer Niko Kovac neemt nu de achtste plaats in. Borussia Dortmund blijft door de nederlaag op de vierde plek staan.

De goal van Van de Ven - zijn eerste in Wolfsburgse dienst - komt op een gelegen moment. De linksbenige verdediger is opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK in Qatar. Ook Donyell Malen staat op die lijst. De aanvaller had dinsdag een basisplaats bij Dortmund, maar kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken.

Van de Ven lijkt voor een plek in de Oranjeselectie te concurreren met Pascal Struijk en Sven Botman. De centrumverdedigers van respectievelijk Leeds United en Newcastle United zijn net als Van de Ven linksbenig. De verwachting is dat één speler van dit drietal meegaat naar Qatar. Vrijdag maakt Van Gaal zijn definitieve lijst bekend.

Later op de avond staan nog drie Bundesliga-duels op het programma. Koploper Bayern München neemt het om 20.30 uur in eigen huis op tegen Werder Bremen. Bij de thuisploeg ontbreekt de niet-fitte Matthijs de Ligt nog altijd in de wedstrijdselectie.

