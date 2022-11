Real Madrid verliest bij stadgenoot Vallecano en moet leiding aan Barça laten

Real Madrid heeft maandag op bezoek bij stadgenoot Rayo Vallecano een pijnlijke nederlaag geleden. De regerend landskampioen verloor met 3-2 en moet door het verlies de leiding in La Liga aan FC Barcelona laten.

Real kwam al in de vijfde minuut op achterstand in Estadio de Vallecas, op zo'n tien kilometer van Estadio Santiago Bernabéu. Via Santi Comesana nam de thuisploeg in de vijfde minuut verrassend de leiding, maar via Luka Modric (penalty) en Eder Militão (kopbal) leek Real voor rust orde op zaken te stellen.