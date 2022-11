Ihattaren accepteert helpende hand van Sneijder: 'Hij heeft het licht gezien'

Mohammed Ihattaren is ingegaan op het aanbod van Wesley Sneijder om hem te helpen zijn loopbaan succesvol voort te zetten. Sneijder begeleidt het gevallen talent, dat volgens de recordinternational van Oranje "het licht heeft gezien".

"Vandaag zijn we samen begonnen", vertelde Sneijder maandagavond tijdens Veronica Offside. "Ihattaren zei dat hij erg tegen me opkeek en het moeilijk vond om mij te contacten. Dat heeft hij toch gedaan en de laatste dagen hebben we veel met elkaar gesproken."

Sneijder bood Ihatarren vorige week tijdens een uitzending van het tv-programma zijn hulp aan. De oud-speler van onder meer Internazionale, Ajax en Real Madrid betreurde het feit dat Ihattaren geen toekomst meer heeft bij Ajax, dat hem sinds het begin van dit kalenderjaar bij Juventus huurde.

Bij Ajax is de twintigjarige Ihattaren al maanden niet meer te zien. Hij maakte indruk in de eerste weken van de voorbereiding, maar viel daarna vooral op door zaken buiten het voetbal. Volgens De Telegraaf had zijn afwezigheid te maken met bedreigingen uit het criminele milieu.

"Hij weet zelf ook dat hij fout is geweest. Dat zegt hij ook", zei de 38-jarige Sneijder. "Hij is een aantal keer vervelend in het nieuws gekomen en dat zijn gewoon fouten. Dat mag gewoon niet gebeuren, zeker als je een profvoetballer bent."

In het programma Veronica Offside bood Wesley Sneijder zijn hulp aan. Foto: Brunopress

'Hij beseft dat het één voor twaalf is'

Volgens Sneijder wil Ihattaren nog altijd graag terugkeren op het veld, waar hij vooral in zijn PSV-tijd indruk maakte. In 2019 debuteerde hij op zeventienjarige leeftijd voor de club uit Eindhoven, maar na enkele incidenten met trainer Roger Schmidt vertrok hij via de achteruitgang.

"Hij geeft zijn fouten toe en wil nu vooral aan de slag. Hij beseft dat het twee voor twaalf of eigenlijk één voor twaalf is", stelt Sneijder, die verwacht dat Ihatarren 'gewoon' terugkeert bij Juventus. Bij de Italiaanse topclub heeft de spelmaker nog een contract tot de zomer van 2025.

"Ik ga ook met hem mee naar Juventus. Ik heb met hem afgesproken dat ik het voor hem doe", vertelde Sneijder. "Hij is er klaar voor en wil alles aan de kant zetten. Ik ben blij dat hij het licht geeft gezien, maar nu moet hij het ook volhouden. Dat is vaak het lastigste."

Ihattaren werd eerder begeleid door Gerald Vanenburg. De voormalig buitenspeler speelde ook een rol in de tijdelijke overstap naar Ajax. Daarnaast bood ook 109-voudig international Rafael van der Vaart zijn hulp aan het gevallen talent aan.

