Jonker over afwezigheid Miedema bij Oranje: 'Ze moet gaan uitrusten'

Bondscoach Andries Jonker vindt het niet gek dat Vivianne Miedema behoefte heeft aan rust. De spits van Arsenal ontbreekt om die reden bij de Oranjevrouwen voor de oefeninterlands tegen Costa Rica en Denemarken.

"Ze heeft ongelooflijk veel gespeeld, bij Arsenal en het Nederlands elftal", zei Jonker maandag na afloop van de training. "Het is heel natuurlijk dat een mens, dus ook Vivianne, op een gegeven moment zichzelf moet gaan opladen. Ze moet uitrusten en fit worden."

De 26-jarige Miedema heeft hectische maanden achter de rug. Na een lang seizoen bij Arsenal liep ze afgelopen zomer op het EK in Engeland een coronabesmetting op bij Oranje. De spits was flink ziek van de infectie: ze miste twee groepswedstrijden en was niet topfit in de verloren kwartfinale tegen Frankrijk (0-1).

Na een vakantie van slechts twee weken meldde Miedema zich in augustus weer bij Arsenal. Daar kwakkelde ze vervolgens met haar fitheid en vorm, wat haar een maand geleden haar basisplaats bij de Engelse club kostte. En dat terwijl ze in mei tot ieders verrassing haar contract in Londen verlengde, waardoor ze de best betaalde speelster van Engeland is.

Jonker heeft met Arsenal overlegd over het verlof van Miedema. De club besloot de Hoogeveense nog voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Leicester City vrijaf te geven. "Ik hoop dat ze net als Jill Roord aan het ontspannen is", aldus Jonker, die in navolging van Miedema ook Roord thuis liet voor de oefenduels met Costa Rica (vrijdag) en Denemarken (volgende week dinsdag).

Bondscoach Andries Jonker heeft Vivianne Miedema vrijaf gegeven. Foto: Getty Images

Fysieke belasting al langer gespreksonderwerp

De fysieke belasting van spelers is al langer een thema in het vrouwenvoetbal. Jonker uitte vorige maand in gesprek met NU.nl zijn onvrede over de drukke speelkalender. Hij vindt het niet kunnen dat veel van zijn ervaren spelers komende zomer op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland hun vijfde grote toernooi in zeven jaar spelen. Hij wil daarom dat de Olympische Spelen van de kalender verdwijnen voor seniorenteams.

Vanwege de drukke agenda grijpt Jonker de periode na de WK-kwalificatie in september aan om enkele topspeelsters rust te geven. Zo liet hij vorige maand Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen thuis. Dat had beiden goed gedaan, concludeerde Jonker nadat hij de twee maandag weer in Zeist aan het werk had gezien.

"Ze beseffen dat je op enig moment wat rust nodig hebt in je leven, al zie ik ook gemengde gevoelens als ik met ze praat. Ze willen er ook bij zijn, interlands spelen en hun maten zien. Maar ze snappen goed dat het moet gebeuren. Nu zijn ze weer blij dat ze voorlopig niet thuis hoeven te blijven."

Ondanks de kritiek kondigde de UEFA vorige week de introductie van de Nations League aan, waardoor de vrouwen nog meer topwedstrijden gaan spelen. Volgens Jonker wordt dat een "enorme uitdaging" voor hem. De prestigieuze landencompetitie gaat in het najaar van 2023 van start.

"Het vergroot de druk op ons kleine groepje kernspelers. Het betekent dat de meiden die er tegenaan schurken, moeten doorbreken. Dat is wat we nodig hebben. Dan komen we ook in de positie dat we de belasting over meer speelsters kunnen verdelen."

Interlandperiode november Oranjevrouwen 11 november, 20.00 uur: Nederland-Costa Rica (Utrecht)

15 november, 20.00 uur: Nederland-Denemarken (Zwolle)

