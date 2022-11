Schreuder ziet voordeel van loting Ajax: 'Ken Union beter dan de Franse ploegen'

Alfred Schreuder is blij dat Ajax maandag bij de loting voor de tussenronde van de Europa League aan Union Berlin is gekoppeld. De trainer denkt dat hij de opponent uit Berlijn door zijn jaren in de Bundesliga goed in kan schatten.

"Het is fijn dat je ze beter kent dan de gemiddelde tegenstander", vertelt Schreuder op het clubkanaal van Ajax. Hij kent de ploeg nog goed, doordat hij tussen tussen 2015 en 2018 assistent-trainer bij 1899 Hoffenheim was.

In het seizoen 2019/2020 zat hij bovendien als eindverantwoordelijke bij de Bundesliga-club op de bank. In dat jaar won Hoffenheim in het Stadion An der alten Försterei met 0-2 van de toenmalige promovendus. Bij het thuisduel met Union zat Schreuder niet op de bank; elf dagen daarvoor was hij ontslagen.

"Ik volg de Bundesliga nog veel en door de periode die ik in Duitsland heb gewerkt, ken ik Union Berlin nog goed. Beter dan bijvoorbeeld de Franse ploegen die we konden loten", doelt de Ajax-trainer op AS Monaco, FC Nantes en Stade de Rennais.

Ook AS Roma, FC Midtjylland en Manchester United behoorden tot de mogelijke tegenstanders, maar Schreuder is tevreden met Union. "Dit is een geweldig affiche. Tuurlijk was Manchester United mooi geweest, maar ook dit gaan mooie wedstrijden worden."

'Individuele kwaliteit zal bij Ajax hoger zijn'

Union Berlin, waar voormalig Eredivisie-spelers Sheraldo Becker en Danilho Doekhi onder contract staan, is een van de revelaties van het huidige Bundesliga-seizoen. De ploeg van trainer Urs Fischer staat knap derde, met slechts twee punten achterstand op koploper Bayern München.

"We moeten die dagen top zijn", zegt Schreuder. "Ze zijn heel goed in de omschakeling en het is belangrijk dat we dat goed controleren. De individuele kwaliteit zal bij Ajax hoger zijn, maar uiteindelijk gaat het om de manier waarop het team presteert."

De wedstrijden tegen Union worden na het WK, op 16 en 23 februari afgewerkt. Desondanks kijkt Schreuder er nu al naar uit. "Alle jongens zijn dan terug van het WK en de maand januari zit er dan alweer op. Hopelijk zijn we dan goed ingespeeld."

Loting tussenronde EL Sevilla-PSV

Ajax-FC Union Berlin

FC Barcelona-Manchester United

Bayer Leverkusen-AS Monaco

Juventus-FC Nantes

Sporting CP-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Stade Rennais

RB Salzburg-AS Roma

