Luuk de Jong blij met loting PSV tegen Sevilla: 'Gaat heel bijzonder worden'

Luuk de Jong is blij met de loting van PSV voor de tussenronde van de Europa League: de Eindhovenaren werden maandag gekoppeld aan Sevilla. De aanvoerder speelde van 2019 tot 2021 voor de club uit Spanje en had met twee goals in de finale tegen Internazionale een hoofdrol bij de Europa League-winst in 2020.

"Dit is een prachtig affiche", zegt De Jong in een eerste reactie op de website van de club. "Voor mij persoonlijk is dit een schitterende loting."

Sevilla maakte de laatste jaren indruk in Europa, maar kent dit seizoen een minder jaar. In de Champions League eindigde de club als derde in groep G en in La Liga zijn de prestaties nog veel slechter. De ploeg van oud-PSV'er Karim Rekik bezet de zeventiende plek, één plaats boven de degradatiestreep.

"Natuurlijk volg ik Sevilla nog", vervolgt De Jong. "De club zit niet in de beste fase, maar dat zegt niets over de wedstrijden die we over een aantal maanden moeten spelen. Het gaan voor mij in ieder geval twee bijzondere wedstrijden worden."

Luuk de Jong na de gewonnen Europa League-finale van 2020 tegen Internazionale. Foto: Getty Images

'We hebben dit seizoen al meer topwedstrijden gewonnen'

Over de kansen van PSV, dat zondag de Eredivisie-topper tegen Ajax met 1-2 won, is De Jong optimistisch. "Natuurlijk zijn we kansrijk tegen Sevilla. We hebben dit seizoen al meerdere topwedstrijden gewonnen. Tegen AS Monaco, Feyenoord, Arsenal en Ajax kun je zien waartoe ons team in staat is."

De eerste wedstrijd tussen PSV en Sevilla is op 16 februari in Andalusië en een week later staat de return in het Philips Stadion gepland.

Ajax werd maandag bij de loting voor de tussenronde gekoppeld aan Union Berlin, terwijl Feyenoord als groepswinnaar pas instroomt in de achtste finales. Het mooiste affiche van de tussenronde is het tweeluik tussen FC Barcelona en Manchester United.

Loting tussenronde EL Sevilla-PSV

Ajax-FC Union Berlin

FC Barcelona-Manchester United

Bayer Leverkusen-AS Monaco

Juventus-FC Nantes

Sporting CP-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Stade Rennais

RB Salzburg-AS Roma

