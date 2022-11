Zuid-Amerikaanse bonden scharen zich achter brief FIFA over WK in Qatar

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL en de tien aangesloten nationale bonden hebben zich maandag geschaard achter de oproep van de FIFA over het WK in Qatar. De wereldvoetbalbond riep alle deelnemers vorige week met een brief op het voetbal centraal te stellen en niet mee te gaan in "ideologische en politieke gevechten".

"Zelden in de geschiedenis heeft de samenleving zo de behoefte gehad aan de krachtige boodschap van sport in het algemeen en voetbal, de populairste daarvan, in het bijzonder", schrijft de CONMEBOL in een verklaring.

"Deze boodschap is krachtig, omdat deze universeel is en veel verder gaat dan politieke of ideologische geschillen, tijdelijke meningsverschillen en incidentele confrontaties. Het is een boodschap vol optimisme, tolerantie, inclusie, diversiteit, eenheid."

De Zuid-Amerikaanse bond en de FIFA lijken te reageren op kritiek van meerdere landen, waaronder Nederland, op de mensenrechtensituatie en de arbeidsomstandigheden in Qatar. Ook zijn er oproepen om Iran niet te laten meedoen aan het toernooi, als gevolg van het politiegeweld in dat land tegen mensen die demonstreren voor onder meer vrouwenrechten.

De KNVB wil dat de FIFA snel met een toezegging komt over een compensatiefonds voor migranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen voor het WK.

Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA, waar de KNVB ook deel van uitmaakt, liet afgelopen weekeinde weten teleurgesteld te zijn dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de komst van zo'n fonds. De kans dat die duidelijkheid voor het WK nog komt, wordt steeds kleiner. Over dertien dagen is al de openingswedstrijd

