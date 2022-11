Xavi baalt van EL-loting FC Barcelona: 'United is flink gegroeid onder Ten Hag'

FC Barcelona-trainer Xavi baalt van de loting voor de tussenronde van de Europa League. De Spanjaard vindt dat zijn ploeg met Manchester United de sterkst mogelijke opponent treft, zeker nu Erik ten Hag trainer is op Old Trafford.

"Manchester United is de afgelopen maanden flink gegroeid onder leiding van Ten Hag", zei Xavi maandag op een persconferentie in Camp Nou. "Hij heeft geweldige spelers ter beschikking, maar ook een sterk team. We hadden niet zwaarder kunnen loten."

Barcelona tegen Manchester United is een herhaling van de Champions League-finales van 2009 en 2011, toen Xavi nog speler was en beide keren met Barça te sterk was voor de Engelse club. "Het is een wedstrijd met veel historie", beseft de trainer, die in de eerste eindstrijd tegen Cristiano Ronaldo speelde. De Portugees is nu weer speler van United.

"Ronaldo markeert een tijdperk in het wereldvoetbal", vertelde Xavi. "Hij is nog steeds een geweldige speler, die het verschil kan maken."

Cristiano Ronalde en Xavi tijdens de Champions League-finale van 2009. Foto: Getty Images

'Dat zorgt voor nog meer motivatie'

FC Barcelona had uiteraard liever nog in de Champions League gespeeld, maar door de derde plaats in de groepsfase is het avontuur in het miljoenenbal voorbij voor de ploeg van Xavi. "Nu ligt er een mooie uitdaging voor ons in de Europa League", benadrukte de coach. "De club heeft dit toernooi nog nooit gewonnen en dat zorgt voor nog meer motivatie."

De eerste wedstrijd tussen FC Barcelona en Manchester United wordt gespeeld op 16 februari in Camp Nou en de return op Old Trafford is een week later. Ajax en PSV gingen maandag ook de koker in bij de loting voor de tussenronde. De Amsterdammers treffen Union Berlin en de Eindhovenaren nemen het op tegen Sevilla.

Feyenoord mag de tussenronde overslaan, omdat de ploeg als eerste eindigde in zijn groep. De Rotterdammers stromen in de achtste finales in en die staan gepland op 9 en 16 maart.

Loting tussenronde EL Sevilla-PSV

Ajax-FC Union Berlin

FC Barcelona-Manchester United

Bayer Leverkusen-AS Monaco

Juventus-FC Nantes

Sporting CP-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Stade Rennais

RB Salzburg-AS Roma

