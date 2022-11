PSV treft Sevilla in tussenronde Europa League, Ajax speelt tegen Union Berlin

PSV is maandag bij de loting in Nyon voor de tussenronde van de Europa League gekoppeld aan Sevilla, dat het toernooi in 2014, 2015, 2016 en 2020 won. Ajax neemt het op tegen FC Union Berlin.

De tussenronde van de Europa League wordt op 16 en 23 februari afgewerkt en Ajax begint met een thuiswedstrijd. PSV gaat eerst op bezoek bij Sevilla en daarna volgt de return in Eindhoven.

Feyenoord mag de tussenronde overslaan, omdat de Rotterdammers als eersten eindigden in hun groep. Zij stromen in de achtste finales in en die staan gepland op 9 en 16 maart. Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, SC Freiburg en Ferencváros zijn de andere zeven clubs die direct tot de laatste zestien zijn toegelaten.

Het mooiste affiche van de tussenronde is het tweeluik tussen FC Barcelona en Manchester United, die in 2009 en 2011 tegenover elkaar stonden in de Champions League-finale.

Loting tussenronde EL Sevilla-PSV

Ajax-FC Union Berlin

FC Barcelona-Manchester United

Bayer Leverkusen-AS Monaco

Juventus-FC Nantes

Sporting CP-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Stade Rennais

RB Salzburg-AS Roma

Bijzondere wedstrijden voor De Jong

PSV treft met Sevilla een club die de afgelopen jaren indruk maakte in Europa, maar dit seizoen kent de Spaanse club een minder jaar. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli, die in oktober de ontslagen Julen Lopetegui opvolgde, staat zeventiende in La Liga.

Met Karim Rekik heeft Sevilla een oud-PSV'er onder contract staan, terwijl er met Nemanja Gudelj ook een oud-Ajacied actief is voor de club. Het worden bovendien bijzondere wedstrijden voor PSV-aanvoerder Luuk de Jong, die van 2019 tot 2021 voor Sevilla speelde en twee keer scoorde in de Europa League-finale van 2020.

In de groepsfase speelde Sevilla nog in de Champions League. De Spanjaarden eindigden als derde in groep G, achter Manchester City en Borussia Dortmund. FC Kopenhagen werd vierde.

Luuk de Jong won in 2020 de Europa League met Sevilla. Foto: Getty Images

Becker uitblinker bij Ajax-opponent Union

Anders dan PSV stuit Ajax met FC Union Berlin op een club die een fantastisch seizoen kent. De Duitse ploeg staat derde in de Bundesliga, met slechts twee punten achterstand op koploper Bayern München. In de groepsfase van de Europa League eindigde Union als tweede in groep D achter Union Saint-Gilloise. Braga werd derde en Malmö FF vierde.

Surinaams international Sheraldo Becker is met zes competitiedoelpunten een van de belangrijke krachten bij Union. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde in de Eredivisie voor PEC Zwolle en ADO Den Haag. Ook voormalig Jong Oranje-speler Danilho Doekhi staat onder contract bij Union, dat de verdediger afgelopen zomer overnam van Vitesse.

Eerder op de dag werd al geloot voor de achtste finales van de Champions League, met onder meer Liverpool-Real Madrid en Paris Saint-Germain-Bayern München als uitkomst. Ook werd geloot voor de tussenronde van de Conference League, maar AZ zat niet in de koker. De Alkmaarders werden groepswinnaar en stromen daardoor pas in de achtste finales in.

Eerder

Aanbevolen artikelen