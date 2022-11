Van Dijk met Liverpool tegen Real Madrid, Bayern treft PSG in achtste finales CL

Virgil van Dijk neemt het met Liverpool in de achtste finales van de Champions League op tegen Real Madrid, zo heeft de loting maandag uitgewezen. Met Paris Saint-Germain en Bayern München werden nog twee grootmachten aan elkaar gekoppeld.

Het treffen tussen Real Madrid en Liverpool in de achtste finales is een herhaling van de Champions League-finale van vorig seizoen. De Madrilenen waren in mei in het Stade de France met 1-0 te sterk voor de ploeg van manager Jürgen Klopp.

Liverpool is dit seizoen niet in goeden doen. 'The Reds' wonnen slechts vijf van hun eerste dertien competitiewedstrijden en bezetten de achtste plek in de Premier League. Real Madrid, nog ongeslagen in La Liga, is de enige overgebleven Spaanse club in de Champions League.

Paris Saint-Germain-Bayern München is eveneens een herhaling van een recente Champions League-finale, namelijk die in 2020. Bayern won destijds met 1-0.

De Parijzenaars moesten de groepswinst dit seizoen aan het Benfica van trainer Roger Schmidt laten en konden daardoor een groepswinnaar als Bayern loten. Bij 'Der Rekordmeister' staan met Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch twee Oranje-internationals onder contract.

Achtste finales Champions League Manchester City-RB Leipzig

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

AC Milan-Tottenham Hotspur

Napoli-Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund-Chelsea

Internazionale-FC Porto

Paris Saint-Germain-Bayern München

Aké met City tegen Leipzig, goede loting Benfica

Benfica heeft het met het Club Brugge van Noa Lang, Bjorn Meijer en Ruud Vormer niet slecht getroffen. Nathan Aké wacht met Manchester City een tweeluik met RB Leipzig. Napoli, groepswinnaar in een poule met Ajax, Liverpool en Rangers FC, neemt het op tegen Eintracht Frankfurt. Chelsea treft Borussia Dortmund.

FC Porto is gekoppeld Internazionale. Met het oog op de coëfficiëntenlijst zijn de prestaties van de Portugese clubs van belang voor Nederland, dat met het Zuid-Europese land verwikkeld is in een strijd om de zesde plek. Die positie op de coëfficiëntenlijst is goed voor twee rechtstreekse Champions League-tickets in de toekomst.

De heenwedstrijden in het miljoenenbal staan op 14 en 15 en op 21 en 22 februari op het programma. De returns worden op 7, 8, 14 en 15 maart afgewerkt. De finale is op 10 juni in Istanboel.

Ajax, dit seizoen de enige Nederlandse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League, liep een plek bij de laatste zestien mis. De ploeg van trainer Alfred Schreuder eindigde als derde in de poule, goed voor een plek in de tussenronde van de Europa League. Die loting, met ook PSV in de koker, begint om 13.00 uur.

