Southampton ontslaat trainer Hasenhüttl na vier jaar wegens slechte seizoensstart

Trainer Ralph Hasenhüttl is maandag na vier jaar ontslagen door Southampton. De Oostenrijker moet het veld ruimen vanwege de teleurstellende resultaten van de Premier League-club in de eerste maanden van het seizoen.

Southampton won slechts drie van de eerste veertien competitiewedstrijden en ging acht keer onderuit. 'The Saints' bezetten met twaalf punten de achttiende plek en staan virtueel op degradatie naar het Championship.

De 55-jarige Hasenhüttl was sinds december 2018 manager van Southampton. Hij wist de club in zijn eerste seizoen voor de Premier League te behouden. Na een elfde plek in het seizoen 2019/2020 eindigde Southampton de afgelopen twee seizoenen als vijftiende.

Eerder in zijn loopbaan was Hasenhüttl trainer van onder meer Ingolstadt en RB Leipzig. Met Ingolstadt werd hij in het seizoen 2014/2015 kampioen op het tweede niveau van Duitsland.

Hasenhüttl is de vijfde manager in de Premier League die dit seizoen is ontslagen. Eerder moesten Bruno Lage (Wolverhampton Wanderers), Scott Parker (Bournemouth), Steven Gerrard (Aston Villa) en Thomas Tuchel (Chelsea) vertrekken.

Rubén Sellés neemt voorlopig op interimbasis de honneurs waar bij Southampton. De club speelt woensdag in de League Cup tegen Sheffield Wednesday en gaat drie dagen later in de Premier League op bezoek bij Liverpool.

