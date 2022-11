WK-scheidsrechter Tello geeft tien keer rood bij Argentijnse bekerfinale

Delen via E-mail

De Argentijnse bekerfinale tussen Boca Juniors en Racing Club is zondagavond (lokale tijd) met slechts de helft van de veldspelers geëindigd. WK-scheidsrechter Facundo Tello trok tien rode kaarten tijdens het verhitte duel.

Na de reguliere speeltijd waren Boca Juniors en Racing Club nog in evenwicht (1-1). Carlos Alcaraz van Racing Club zorgde vlak voor het einde van de verlenging voor de winnende treffer en besloot zijn doelpunt uitgebreid voor het blauw-gele vak van Boca Juniors te vieren.

De spelers van Boca maakten Alcaraz duidelijk dat ze daar niet van gediend waren, waarna een opstootje ontstond. De Argentijnse scheidsrechter Tello, die op het WK in Qatar actief zal zijn, stuurde vervolgens zeven spelers weg.

Boca had na twintig minuten de score geopend via Norberto Briasco. Matías Rojas trok de stand drie minuten later gelijk. Alcaraz maakte zijn winnende doelpunt twee minuten voor het einde van de verlenging.