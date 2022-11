Van Nistelrooij ziet PSV groeien: 'We hebben stabiliteit gevonden'

De 1-2-overwinning van PSV in de Eredivisie-topper tegen Ajax is voor Ruud van Nistelrooij een bevestiging dat zijn ploeg groeiende is. De trainer is vooral blij dat de Eindhovenaren veel minder goals incasseren en hij ziet PSV ook in de breedte sterker worden.

"Na de nederlaag tegen Cambuur hebben we een lijn ingezet en die zetten we nu door", vindt Van Nistelrooij, die PSV anderhalve week geleden zag winnen van Arsenal, waarna ook het topduel met Ajax zondag in winst werd omgezet.

De Eindhovenaren kregen na de pijnlijke 3-0-nederlaag op 1 oktober in Leeuwarden nog maar acht goals tegen in tien wedstrijden. "Het aantal tegendoelpunten was eerder een groot thema, dat gaat nu beter", weet Van Nistelrooij.

"We zijn aan het bouwen. De onderlinge afstanden zijn kleiner geworden, daar zit groei in en dat is fijn. Het is een hels karwei als je iedere keer vier keer moet scoren om een wedstrijd te winnen. Dat is nu niet meer zo, die stabiliteit hebben we gevonden. Maar aan de bal kan het wel veel beter."

Een verschil met het begin van dit seizoen is ook dat Van Nistelrooij nu meer keuze heeft, doordat belangrijke spelers als Luuk de Jong en Noni Madueke hersteld zijn van blessures. "Het is prettig dat ik tegen Ajax in de tweede helft Anwar El Ghazi en Yorbe Vertessen kon brengen. En dan had ik Madueke ook nog achter de hand."

Stand boven in de Eredivisie 1. PSV 13-30 (+23)

2. Ajax 12-28 (+27)

3. Feyenoord 12-27 (+17)

4. FC Twente 13-26 (+15)

5. AZ 13-26 (+8)

Ruud van Nistelrooij met Davy Klaassen na de overwinning op Ajax. Foto: Getty Images

'Ik ben beducht voor AZ'

Middenvelder Joey Veerman zei na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA dat PSV van een goede eerste seizoenshelft mag spreken, mits de ploeg zaterdag het laatste Eredivisie-duel van 2022 wint van AZ.

Van Nistelrooij is minder uitgesproken. "Ik weet niet of we nu conclusies kunnen trekken. We zijn pas dertien wedstrijden onderweg, het is nog een lang seizoen. Maar het is wel een enorme opsteker dat we van vier naar één verliespunt achterstand op Ajax zijn gegaan."

Van Nistelrooij benadrukt daarnaast dat het verre van een uitgemaakte zaak is dat PSV ook van AZ wint. "Natuurlijk ben ik beducht voor AZ. Ze hebben het de afgelopen jaren goed gedaan in Eindhoven."

Resterend programma Ajax en PSV in 2022 Woensdag 20.00 uur: Ajax-Vitesse

Zaterdag 18.45 uur: FC Emmen-Ajax

Zaterdag 21.00 uur: PSV-AZ

Eerder

Aanbevolen artikelen