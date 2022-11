Juventus zet opmars voort en verslaat Inter, Roma ten onder in stadsderby

Juventus heeft zondag in de Serie A de topper tegen Internazionale gewonnen. De ploeg van coach Massimiliano Allegri kon in de eerst helft weinig klaarspelen, maar sloeg na rust tweemaal toe: 2-0. Roma ging in de stadsderby tegen Lazio met 0-1 onderuit.

In een tamme eerste helft creëerde Inter mogelijkheden via Lautaro Martinez en Edin Dzeko, die beiden het vizier niet op scherp hadden staan. De grootste kans was voor Denzel Dumfries, maar de rechtsback kon de voorzet van Nicolò Barella niet tegen de touwen werken.

Juventus produceerde in de eerste helft geen enkel schot op doel, maar was meteen na rust wel trefzeker. Filip Kostic gaf een puike voorzet, waarna Adrien Rabiot de bal in de lange hoek plaatste. Danilo leek de 2-0 te maken, maar de Braziliaan zou de bal via zijn eigen arm in het doel hebben gewerkt. De arbitrage keurde de goal op advies van de VAR af.

Nicolo Fagioli bracht Juventus vlak voor tijd in veilige haven. De middenvelder schoot bij een counter via Inter-verdediger Robin Gosens raak. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter en Dumfries werd tien minuten voor tijd gewisseld.

Juventus boekte zodoende de vierde competitiezege op rij zonder een tegengoal te incasseren. Inter leed voor het eerst sinds 1 oktober tegen AS Roma (1-2) een competitienederlaag. Door de overwinning staat Juventus nu vijfde en passeert het Inter, dat de zevende positie inneemt.

Lazio wint derby van Rome

Lazio spoelde de kater van de midweekse nederlaag bij Feyenoord weg door de derby van Rome te winnen. De ploeg van coach Maurizio Sarri versloeg het AS Roma van basisspeler Rick Karsdorp met 0-1.

Het winnende doelpunt viel na iets minder dan een half uur en kwam op naam van Felipe Anderson. Karsdorp werd in de 63e minuut naar de kant gehaald door trainer José Mourinho.

Lazio neemt de derde plek in de Serie A over van Atalanta, dat zaterdag met 1-2 van koploper Napoli verloor. Roma is de nummer vijf. Donderdag ging Lazio met 1-0 onderuit bij Feyenoord in de Europa League. De Italianen komen daardoor na de winterstop in de tussenronde van de Conference League uit.

Rick Karsdorp kon niet voorkomen dat zijn ploeg op eigen veld ten onder ging. Foto: Getty Images

