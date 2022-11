Tal van opstootjes bij topper Ajax-PSV: 'Zag iemand zomaar Luuk de Jong duwen'

De Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV (1-2) werd zondag op een negatieve manier gekleurd door tal van opstootjes, waarna het na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA helemaal onvriendelijk werd op het veld. Ajax-trainer Alfred Schreuder vindt het niet goed wat gebeurd is, maar niet iedereen tilt er zwaar aan.

Nadat de irritatie over en weer al langer zichtbaar was, kwam het in de 33e minuut van de topper voor het eerst tot een opstootje, waarbij bijna alle spelers betrokken waren. Na een overtreding van Armando Obispo op Mohammed Kudus ging het los.

"Ik zag iemand van Ajax naar Luuk de Jong rennen en hem zomaar keihard in zijn zij duwen", keek PSV-middenvelder Joey Veerman terug op dat moment. "En toen vloog automatisch iedereen erop. We waren aan beide kanten geprikkeld."

Tien minuten eerder was PSV via De Jong op een 0-1-voorsprong gekomen en dat kan volgens Schreuder een rol hebben gespeeld. "Er was misschien frustratie. PSV voelde dat we niet goed in de wedstrijd zaten en soms kan het dan goed zijn om als Ajax op een andere manier iets te creëren. Dan krijg je het publiek er weer achter. Maar het is niet goed als er te veel opstootjes zijn."

Halverwege zei Schreuder dat ook tegen zijn spelers in de kleedkamer. "Ik heb aangegeven dat ik er niet blij mee was. Wij moeten onze energie voor het voetbal gebruiken. Het haalt bovendien de snelheid uit het spel."

Onvriendelijkheden tussen Steven Bergwijn en Jordan Teze. Foto: Getty Images

'Bij Celtic-Rangers vindt iedereen het prachtig'

Ajax-doelman Pasveer sloot zich bij Schreuder aan. "Wij moeten het als Ajax van het voetballen hebben, niet van het vechten. Natuurlijk is het goed om vechtmentaliteit te tonen, maar nu gingen we daar te ver in mee."

De woorden van Scheuder hielpen niet, want na rust bleef het onvriendelijk en na het laatste fluitsignaal ging het weer los. "Een paar spelers van ons waren heel blij met de winst en dat konden ze niet zo waarderen bij Ajax", zag Veerman, die vond dat zulke dingen bij een topper horen. "Als het bij Celtic-Rangers gebeurt, vindt iedereen het prachtig."

PSV-trainer Van Nistelrooij vond het ook wel meevallen. "Het was een lekker opstootje na afloop", zei hij me een glimlach. "Dat hoort bij zo'n wedstrijd, al heb ik mijn jongens op een gegeven moment wel naar de kleedkamer gestuurd om daar verder feest te vieren. Op het veld lokt het uit, blijkbaar."

Schreuder had een andere mening: "Het is niet goed wat er na afloop gebeurde, van beide kanten niet. Gelukkig zag ik een aantal spelers van Ajax en PSV na afloop weer met elkaar praten bij de kleedkamer. Toen was het weer voorbij."

Het opstootje in de 33e minuut waarbij Luuk de Jong naar de grond ging. Foto: Getty Images

Eredivisie-speelronde 13 Vrijdag: Cambuur-NEC 0-1

Zaterdag Vitesse-Sparta 0-4

Zaterdag: Fortuna-Emmen 0-1

Zaterdag: Excelsior-Heerenveen 0-1

Zondag: Utrecht-Groningen 2-1

Zondag: Volendam-Feyenoord 0-2

Zondag: Twente-Go Ahead 1-1

Zondag: Ajax-PSV 1-2

Zondag: RKC-AZ 3-1

