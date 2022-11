Ten Hag baalt van 'domme' hoge voorzetten bij nederlaag Manchester United

Erik ten Hag baalt van de wijze waarop Manchester United zondag onderuitging op bezoek bij Aston Villa (3-1). Volgens de manager koos zijn ploeg te snel voor de "domme" hoge bal naar Cristiano Ronaldo.

"Nee, ik vond het een domme keuze", antwoordde Ten Hag bij Sky Sports op de vraag of hij zijn spelers had aangemoedigd om Ronaldo door te lucht te zoeken. "We gaven veel te geforceerd de hoge bal. Daarmee brengen we hem ook niet in zijn kracht."

De hoge ballen waren niet het enige waar Ten Hag ontevreden over was in het duel met Aston Villa. Hij verweet zijn ploeg ook een gebrek aan scherpte op Villa Park, waar de thuisploeg al binnen elf minuten op een 2-0-voorsprong stond. Ook na rust kreeg United al binnen vier minuten een tegendoelpunt.

"Dat zegt alles over ons spel vandaag", zei de tukker. "Vanaf de allereerste minuten hielden we ons niet aan onze afspraken en verloren we al onze duels. We verliezen de wedstrijd bij de start van de eerste helft en bij de start van de tweede helft. Dat kan gewoon niet."

Ten Hag: 'Van de Beek is afhankelijk van de anderen'

Het 3-1-verlies betekende het eerste verlies sinds 2 oktober voor Manchester United, dat tegen Aston Villa een groot aantal basiskrachten miste. Antony, Jadon Sancho en Raphaël Varane waren niet fit genoeg, terwijl Bruno Fernandes geschorst was.

Fernandes werd door Donny van de Beek vervangen, maar de Nederlander kon bij zijn eerste basisplaats dit Premier League-seizoen geen onuitwisbare indruk maken. "Hij was ook afhankelijk van de tien anderen op het veld. Ik denk dit gewoon een slechte prestatie van het collectief was", wilde Ten Hag de negentienvoudig international van Oranje niet afvallen.

Door de nederlaag bij Aston Villa verloor United de aansluiting met de Engelse top. 'The Red Devils' staan nu vijfde op elf punten van koploper Arsenal.

