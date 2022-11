Schreuder na verloren topper tegen PSV: 'We waren gewoon niet goed genoeg'

Alfred Schreuder is uiteraard niet te spreken over het resultaat van Ajax zondag tegen PSV (1-2), maar hij baalt ook van het spel van zijn ploeg. De trainer vindt dat de Amsterdammers hooguit recht hadden op een punt en heeft begrip voor de onvrede bij de aanhang in de Johan Cruijff ArenA.

"We waren gewoon niet goed genoeg vandaag", concludeerde Schreuder na de verloren Eredivisie-topper op de persconferentie. "We maakten geen aanspraak op de zege. Een gelijkspel was op het laatst misschien nog wel mogelijk geweest, maar ook dat zat er niet in."

Schreuder zag dat Ajax in een te laag tempo speelde en aanvallend weinig creëerde. Bij de PSV-goals van Luuk de Jong (23e minuut) en Érick Gutiérrez (50e minuut) gingen zijn verdedigers niet vrijuit.

"De 0-1 hadden we kunnen voorkomen en bij de 0-2 mag iemand niet zo vrij staan na een corner. Dat is niet goed. Ik ben dit team aan het ontwikkelen en dat gaat een bepaalde kant op. De afgelopen wedstrijden speelden we beter dan vandaag. Het moet beter dan we nu hebben laten zien."

Tijdens de topper werd door een deel van het Ajax-publiek met witte zakdoekjes gezwaaid. Foto: Getty Images

'Die druk hoort erbij'

Ondertussen neemt de onvrede onder het Amsterdamse publiek wel toe. Tijdens de topper werd geroepen om het vertrek van Schreuder, al is hij pas vier maanden hoofdtrainer van Ajax. "Ik begrijp die emotie. Het is niet goed als je met 0-2 achter staat tegen PSV. Bij Ajax moet je elke wedstrijd winnen. Die druk hoort erbij."

Het is al de tweede keer dit seizoen (de strijd om de Johan Cruijff Schaal eindigde in 3-5) dat Ajax verliest van PSV, terwijl ook de topwedstrijden tegen AZ, Napoli en Liverpool allemaal verloren gingen.

Schreuder wil daar niet al te harde conclusies aan verbinden en benadrukte dat Ajax bovenaan staat als het woensdag de inhaalwedstrijd tegen Vitesse wint. "Als dat lukt, dan staan we waar we willen staan. Dat is nu het doel. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd."

Érick Gutiérrez schiet de 0-2 binnen voor PSV. Foto: Getty Images

