Van Nistelrooij en Gakpo loven De Jong na zege op Ajax: 'Hij helpt ons enorm'

Ruud van Nistelrooij en Cody Gakpo zijn blij met de 1-2-zege van PSV op titelconcurrent Ajax. De trainer en aanvaller van de Eindhovenaren prijzen zondag na afloop van de topper spits Luuk de Jong, die de openingstreffer maakte en ook een belangrijke rol speelde bij de 0-2.

"We hebben de overwinning uit het vuur gesleept", zei Van Nistelrooij na afloop bij ESPN. "In de eerste helft hadden we in een aantal fases lange tijd de bal. Het publiek werd daardoor onrustig."

De Jong zette PSV in de eerste helft op voorsprong na een voorzet van Gakpo. Erick Gutiérrez verdubbelde na rust de voorsprong na goed voorbereidend werk van De Jong. Lorenzo Lucca maakte vlak voor tijd de aansluitingstreffer, maar daarna kwam Ajax niet meer tot scoren.

Van Nistelrooij was zeer te spreken over de inbreng van De Jong, die dit seizoen lange tijd afwezig was wegens blessureleed. "Hij helpt ons enorm, in alle opzichten. Hij heeft scorend vermogen, maar is ook een aanspeelpunt en rustpunt. Hij geeft aan wanneer we hoog druk moeten zetten of terugzakken. Hij neemt de ploeg op sleeptouw, dat is een extra kwaliteit."

Gakpo was ook lyrisch over de rol van De Jong bij de overwinning in de Johan Cruijff ArenA. "Iedereen kent Luuk, hij is bijvoorbeeld fantastisch in de lucht. Wij hebben een goede connectie. Hij geeft ook goed aan wanneer we druk moeten zetten of moeten inzakken."

Gakpo sprak van een lastige wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. "Maar we sloegen op de juiste momenten toe. Zij waren veel aan de bal en wij leven van de omschakelmomenten. We stonden compact."

"Het klopt dat wij weinig in de problemen zijn geweest. De laatste tien minuten waren nog spannend, want ze gingen de bal erin pompen. Maar wij stonden goed, er kwam niets door."

