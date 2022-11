PSV deelt flinke tik uit aan Ajax met verdiende zege in verhitte topper

PSV heeft zondag drie punten gepakt in een verhitte Eredivisie-topper tegen Ajax. Treffers van Luuk de Jong en Érick Gutiérrez brachten de Eindhovenaren een 1-2-overwinning in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de spanning boven in de Eredivisie toeneemt.

De Jong tikte in de 23e minuut binnen na een voorzet van Cody Gakpo (0-1) en had in de vijftigste minuut met voorbereidend werk een hoofdrol bij de 0-2. Gutiérrez schoot hard en hoog raak.

Ajax bleek niet bij machte het PSV echt moeilijk te maken, terwijl in de tweede helft de onvrede hoorbaar was bij het publiek. Na de 1-2 van Ajax-invaller van Lorenzo Lucca in de 83e minuut werd het nog even spannend, maar de gelijkmaker bleef uit.

Toen het laatste fluitsignaal had geklonken, ontstond er een opstootje op het veld. Tijdens de wedstrijd waren er ook al geregeld onvriendelijkheden.

Ruim drie maanden geleden won PSV al met 3-5 bij Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Door de zege van zondag in de Eredivisie lost de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij de Amsterdamse club af als koploper, al speelt Ajax woensdag nog een inhaalduel met Vitesse. PSV heeft nu twee punten meer dan de Amsterdammers.

Stand boven in de Eredivisie 1. PSV 13-30 (+23)

2. Ajax 12-28 (+27)

3. Feyenoord 12-27 (+17)

4. FC Twente 13-26 (+15)

5. AZ 13-26 (+8)

Er waren veel opstootjes tijdens de wedstrijd en ook na afloop was het onvriendelijk. Foto: Pro Shots

Schreuder kiest voor Brobbey én Kudus

Opvallend was dat Ajax-trainer Schreuder er tegen PSV voor koos om voor het eerst met Brian Brobbey én Mohammed Kudus te starten. Dat ging te koste van Kenneth Taylor. Ook Daley Blind zat op de bank.

Met Kudus op het middenveld en Jorge Sánchez en Devyne Rensch als backs had Ajax in de beginfase het initiatief, maar kansen creëerde de thuisploeg niet. De eerste grote kans was na 23 minuten voor PSV en meteen was het raak. Gakpo vond met een scherpe voorzet De Jong, die Calvin Bassey aftroefde en binnentikte: 0-1.

Na de tegentreffer drong Ajax even aan. Brobbey zag zijn inzet geblokt worden en een fraai schot van Steven Berghuis werd stijlvol gekeerd door PSV-doelman Walter Benítez. Verder bleef PSV redelijk eenvoudig overeind. Aan het einde van de eerste helft was Ajax dicht bij de gelijkmaker, toen de bal bij een corner voor de voeten van Kudus kwam. De Ghanees schoot hard tegen de paal.

Het duel tussen Devyne Rensch en Xavi Simons, waar uiteindelijk toch geen strafschop voor werd gegeven. Foto: ANP

Geen penalty PSV na inmenging VAR

Door de 0-1-tussenstand halverwege was het Ajax dat na rust moest komen, maar in de vijftigste minuut was het weer PSV dat scoorde. Een afgeslagen corner werd opnieuw ingebracht en via De Jong kwam de bal bij Gutiérrez. De Mexicaan schoot hard en hoog binnen: 0-2.

De ArenA viel stil en na een uur leek Ajax de genadeklap te krijgen. Scheidsrechter Danny Makkelie floot voor een strafschop voor PSV na een verdedigende actie van Rensch op Xavi Simons, maar na inmenging van de VAR draaide hij dat terug. Een paar minuten later schoot PSV-invaller Anwar El Ghazi een vrije trap tegen de lat.

Door de tussenstand en het spel nam de onvrede toe op de tribunes in de ArenA. Er werd gezongen om het vertrek van Schreuder, tot invaller Lucca zeven minuten voor tijd de aansluitingstreffer maakte. Het thuispubliek ging er toch weer achter staan. Er kwam nog een slotoffensief.

Tot frustratie van Ajax bleef de gelijkmaker uit, waardoor de regerend landskampioen opnieuw een topper verloor en de koppositie in ieder geval tot woensdag kwijt is aan PSV. Het opstootje na het eindsignaal, dat ontstond door een akkefietje tussen Edson Álvarez en André Ramalho, symboliseerde de verhitte wedstrijd.

Eredivisie-speelronde 13 Vrijdag: Cambuur-NEC 0-1

Zaterdag Vitesse-Sparta 0-4

Zaterdag: Fortuna-Emmen 0-1

Zaterdag: Excelsior-Heerenveen 0-1

Zondag: Utrecht-Groningen 2-1

Zondag: Volendam-Feyenoord 0-2

Zondag: Twente-Go Ahead 1-1

Zondag: Ajax-PSV 1-2

Zondag: RKC-AZ 3-1

Resterend programma Ajax en PSV in 2022 Woensdag 20.00 uur: Ajax-Vitesse

Zaterdag 18.45 uur: FC Emmen-Ajax

Zaterdag 21.00 uur: PSV-AZ

