Slot ziet Feyenoord topweek bekronen in Volendam: 'Maar slordig bij afwerken'

Feyenoord-trainer Arne Slot toonde zich zondag na de 0-2-overwinning op FC Volendam om meerdere redenen tevreden. Logischerwijs zorgde de uitslag voor een goed humeur, maar ook de manier waarop de Rotterdammers de wedstrijd uitspeelden leidde tot een positief gevoel bij de oefenmeester.

"De tegenstander speelde na rust opportunistisch. Juist in die fase hielden we FC Volendam goed van onze goal af en gaven we weinig weg. Daarbij geloof ik meteen dat niet meer elke aanval van ons perfect was", vertelde Slot voor de camera van ESPN.

De oefenmeester kreeg de vraag of Feyenoord een topweek achter de rug heeft. "Ja, ik denk het wel. Met name door de zege op Lazio van donderdag en de overwintering in de Europa League. Winnen in Volendam is iets wat Feyenoord hoort te doen."

Feyenoord leidde voor rust al met 0-2 door goals van Danilo en Sebastian Szymanski. "Het was niet handig dat we ons enorme overwicht zo weinig in de score tot uitdrukking lieten komen", aldus Slot.

"We kregen vier, vijf heel grote kansen. In de eindpass en het afwerken waren we wat slordig. Gelukkig werd het vlak voor rust 0-2, waardoor de score een iets betere afspiegeling was dan wanneer het 0-1 had gestaan."

Slot vroeg Feyenoord om scherp te beginnen

In de tweede helft stond Feyenoord in de spaarstand. "We wilden zo min mogelijk energie verspillen", vertelde aanvoerder Orkun Kökçü. "We begonnen fel en goed, maar daarna was het niet veel meer. Dat had denk ik te maken met de wedstrijd van donderdag."

Kökçü toonde zich wel blij met de beginfase, toen Feyenoord de ene na de andere kans afdwong. "De trainer hamerde erop dat we scherp moesten beginnen. Onlangs maakten we tegen Fortuna Sittard (een duel dat in 1-1 eindigde, red.) de fout dat we dat niet deden."

Feyenoord neemt het voorafgaand aan de WK-break nog op tegen SC Cambuur (donderdag) en Excelsior (volgende week zondag). Beide duels worden gespeeld in De Kuip.

Dertiende speelronde Eredivisie SC Cambuur-NEC 0-1

Vitesse-Sparta Rotterdam 0-4

Fortuna Sittard-FC Emmen 0-1

Excelsior-sc Heerenveen 0-1

FC Utrecht-FC Groningen 2-1

FC Twente-Go Ahead Eagles 1-1

FC Volendam-Feyenoord 0-2

Zondag, 16.45 uur: Ajax-PSV

Zondag, 16.45 uur: RKC Waalwijk-AZ

