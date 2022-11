Van Bommel en Antwerp winnen weer niet, Duitse koploper Union hard onderuit

Mark van Bommel is zondag opnieuw zonder zege gebleven met Royal Antwerp FC. De trainer zag zijn ploeg doelpuntloos gelijkspelen tegen Anderlecht. In Duitsland verloor Union Berlin de koppositie door een zware 5-0-nederlaag bij Bayer Leverkusen.

Na een flitsende seizoensstart is Antwerp het de laatste weken kwijt in de Jupiler Pro League. Van Bommel won slechts twee van de laatste zeven competitieduels met zijn ploeg.

Antwerp staat nog wel tweede, maar door het nieuwe puntenverlies is de achterstand op koploper KRC Genk opgelopen tot negen punten. Genk was Charleroi vrijdag met 4-1 de baas.

Union Berlin moest zondag winnen in Leverkusen om de koppositie in de Bundesliga te behouden. Concurrent Bayern München won zaterdag namelijk 2-3 van Hertha BSC en pakte zodoende de leiding in de Duitse competitie.

In de eerste helft ging het nog gelijk op tussen Union en Leverkusen, maar in de tweede helft sloeg de thuisploeg toe. Robert Andrich brak meteen na rust de ban, waarna Moussa Diaby twee keer scoorde op aangeven van zowel Bakker als Jeremie Frimpong. Adam Hlozek maakte met een hakbal de 4-0.

Bakker, opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK, verzorgde een kwartier voor tijd het slotakkoord. De linksback speelde de hele wedstrijd mee. Rechtsback Frimpong, die ook nog mag hopen op het WK in Qatar, werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Timothy Fosu-Mensah.

In Italië spoelde Lazio de kater van de midweekse nederlaag bij Feyenoord weg door de derby van Rome te winnen. De ploeg van coach Maurizio Sarri versloeg het AS Roma van basisspeler Rick Karsdorp met 0-1.

Lazio neemt de derde plek in de Serie A over van Atalanta, dat zaterdag met 1-2 van koploper Napoli verloor. Roma is de nummer vijf. Later op de avond staat nog de topper Juventus-Internazionale op het programma.