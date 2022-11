Union Berlin gaat mede door goal Bakker hard onderuit en verliest koppositie

Delen via E-mail

Union Berlin heeft zondag definitief de koppositie in de Bundesliga verloren. De formatie van coach Urs Fischer verloor mede door een doelpunt van Mitchel Bakker met ruime cijfers van Bayer Leverkusen: 5-0.

Union Berlin moest zondag winnen in de BayArena om de koppositie in de Bundesliga te behouden. Concurrent Bayern München won zaterdag namelijk 2-3 van Hertha BSC en pakte zodoende de leiding in de Duitse competitie.