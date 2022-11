Twente ziet sterke thuisreeks in Eredivisie eindigen door late penalty Go Ahead

FC Twente heeft zondag voor het eerst dit Eredivisie-seizoen niet gewonnen in een thuiswedstrijd. De ploeg van trainer Ron Jans kwam door een late penalty van Go Ahead Eagles niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

FC Twente leek op weg naar de zevende thuiszege van het seizoen, maar door een rake strafschop van Willum Willumsson eindigde het duel in 1-1. De IJslander schoot de bal in de 92e minuut achter Lars Unnerstall.

Door de goal van Willumsson stapte FC Twente voor het eerst dit seizoen niet als winnaar van het veld na een competitieduel in de Grolsch Veste. De laatste thuisnederlaag van de club uit Enschede in de Eredivisie dateert uit vorig seizoen (7 mei, 1-2 tegen Fortuna Sittard).

Voor Go Ahead Eagles betekende het gelijkspel een uitbreiding van een sterke reeks. De laatste nederlaag van de ploeg uit Deventer was op 3 september (3-4 tegen Feyenoord). Sindsdien won Go Ahead in de Eredivisie drie keer en speelde het vijf keer gelijk. De ploeg van trainer René Hake staat op een nette elfde plek.