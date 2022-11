Blunders Verhulst breken AZ op tegen RKC, Twente speelt gelijk tegen Go Ahead

AZ heeft zondag een pijnlijke 3-1-nederlaag geleden bij RKC Waalwijk tijdens speelronde dertien van de Eredivisie. Vlak voor tijd schoot Zakaria Bakkali de ploeg van Joseph Oosting naar de overwinning. Keeper Hobie Verhulst speelde met twee blunders een negatieve hoofdrol bij de Alkmaarders. Eerder op de dag gaf FC Twente vlak voor tijd een 1-0-voorsprong uit handen tegen Go Ahead Eagles: 1-1.

AZ beleefde nota bene een vliegende start in Waalwijk. Na uitstekend voorbereidend werk van Yukinari Sugawara rondde Jesper Karlsson in de negende minuut af bij de tweede paal. De goal bleek niet bepaald de aanzet tot een eenvoudig duel voor de Alkmaarders, die zich donderdagavond als groepswinnaar kwalificeerden voor de achtste finales in de Conference League.

RKC zette AZ in meerdere fases met de rug tegen de muur en kwam na ruim een half uur verdiend op gelijke hoogte. Doelman Verhulst liet een schot van voormalig AZ-speler Iliass Bel Hassani zomaar uit zijn handen glippen, met een treffer tot gevolg. Verhulst had daarvoor met enkele puike reddingen nog voorkomen dat RKC langszij kwam.

Ook in de tweede helft had AZ het zwaar tegen het soepel combinerende RKC. De ploeg van Pascal Jansen kreeg via Tijjani Reijnders (schot over) en Vangelis Pavlidis (stiftje in de handen van keeper Etienne Vaessen) wel grote mogelijkheden, maar de bezoekers hadden zelden grip op de opponent.

Het duel leek af te stevenen in een 1-1-gelijkspel, totdat Bakkali in de 87e minuut heerlijk raak schoot. Deze keer viel Verhulst weinig te verwijten, maar bij de 3-1 ging de keeper weer in de fout. De sluitpost liet zich in de opbouw de bal afsnoepen van Bakkali, die de eindstand bepaalde.

AZ staat met 26 punten vijfde, met negen punten minder bezet RKC knap de negende plaats.

De spelers van Go Ahead Eagles vieren het knappe gelijkspel in Enschede. Foto: Pro Shots

Go Ahead Eagles slaat laat toe in Enschede

Voor FC Twente kwam er met het 1-1-gelijkspel tegen Go Ahead Eagles een einde aan de reeks waarin het dit seizoen nog geen steek liet vallen in Enschede. Ricky van Wolfswinkel maakte na ruim een half uur het eerste doelpunt in de Grolsch Veste. De spits benutte een penalty, die werd gegeven na een handsbal van Bas Kuipers. De tweevoudig international van Oranje schoot de bal laag achter voormalig Twente-doelman Jeffrey de Lange.

FC Twente leek op weg naar de zevende thuiszege van het seizoen, maar door een rake strafschop van Willum Willumsson eindigde het duel in 1-1. De IJslander schoot de bal in de 92e minuut achter Lars Unnerstall.

Door de goal van Willumsson stapte FC Twente voor het eerst dit seizoen niet als winnaar van het veld na een competitieduel in de Grolsch Veste. De laatste thuisnederlaag van de club uit Enschede in de Eredivisie dateert uit vorig seizoen (7 mei, 1-2 tegen Fortuna Sittard). FC Twente staat met 26 punten vierde. Het heeft een beter doelsaldo dan AZ.

Voor Go Ahead Eagles betekende het gelijkspel een uitbreiding van een sterke reeks. De laatste nederlaag van de ploeg uit Deventer was op 3 september (3-4 tegen Feyenoord). Sindsdien won Go Ahead in de Eredivisie drie keer en speelde het vijf keer gelijk. De ploeg van trainer René Hake staat op een keurige elfde plek.

Dertiende speelronde Eredivisie SC Cambuur-NEC 0-1

Vitesse-Sparta Rotterdam 0-4

Fortuna Sittard-FC Emmen 0-1

Excelsior-sc Heerenveen 0-1

FC Utrecht-FC Groningen 2-1

FC Twente-Go Ahead Eagles 1-1

FC Volendam-Feyenoord 0-2

Ajax-PSV 1-2

RKC Waalwijk-AZ 3-1

Eerder

Aanbevolen artikelen