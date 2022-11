Feyenoord rekent na Europees succes simpel af met hekkensluiter FC Volendam

Feyenoord heeft zondag een eenvoudige 0-2-overwinning geboekt bij FC Volendam tijdens de dertiende speelronde van de Eredivisie. De Rotterdammers maakten voor rust het verschil en hielden na de hervatting probleemloos stand.

Feyenoord legde donderdag dankzij een 1-0-zege op Lazio beslag op de eerste plaats in zijn Europa League-groep en ook in de Eredivisie presteert de ploeg van trainer Arne Slot prima.

Door de zege op FC Volendam komt Feyenoord op 27 punten uit twaalf wedstrijden. Ajax leidt de dans met 28 punten uit elf duels. De Amsterdammers spelen om 16.45 uur in eigen huis tegen PSV, dat 27 punten verzamelde in twaalf wedstrijden.

Feyenoord-trainer Slot voerde in vergelijking met de 1-0-zege op Lazio één mutatie door in zijn basisopstelling. Links achterin fungeerde Quilindschy Hartman als vervanger van Marcos López.

Nadat Xavier Mbuyamba bijna een eigen goal had gemaakt (de verdediger van FC Volendam raakte de lat) en Danilo en Szymanski van dichtbij geen succes hadden was het in minuut 43 alsnog raak: Szymanski schoot van grote afstand knap raak. De Pool besloot uit te halen omdat er geen medespelers in de buurt waren.