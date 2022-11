Ajax begint met Brobbey en Kudus tegen PSV, Blind opnieuw gepasseerd

Delen via E-mail

Ajax begint zondag met Brian Brobbey en Mohammed Kudus aan de Eredivisie-topper in de Johan Cruijff ArenA tegen PSV. Daley Blind is opnieuw gepasseerd door trainer Alfred Schreuder en ook Kenneth Taylor zit op de bank.

Het is voor het eerst dat Schreuder kiest voor een elftal met zowel Brobbey als Kudus, die dit seizoen afwisselend in de spits speelden. Tegen PSV zet de trainer Kudus op het middenveld. Dat gaat ten koste van Taylor, terwijl ook Davy Klaassen buiten de ploeg valt.

Blind wordt voor de tweede keer op rij gepasseerd. Hij zat dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC op de bank. Toen speelde Owen Wijndal op de linksbackpositie.

Wijndal viel tegen Rangers geblesseerd uit en is niet op tijd hersteld voor het duel met PSV. Hij werd in Glasgow vervangen door Devyne Rensch en die mag tegen PSV starten als linksback. Jorge Sánchez is de rechtsback tegen de Eindhovenaren. Centraal achterin staan Jurriën Timber en Calvin Bassey.