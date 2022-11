PSG wint mede dankzij blunder Mvogo, weer domper voor Van Bronckhorst

Koploper Paris Saint-Germain is zondag aan puntenverlies ontsnapt in de Ligue 1. De ploeg van trainer Christophe Galtier worstelde zich langs subtopper FC Lorient: 1-2. In Schotland leed trainer Giovanni van Bronckhorst een dure nederlaag met Rangers FC.

PSG ging voortvarend van start in Stade Yves-Allainmat, met dank aan Lorient-keeper Yvon Mvogo. De oud-PSV'er wachtte te lang met het wegschieten van de bal en schoot tegen de jagende Neymar aan. De Braziliaan kreeg de bal vlak daarna terug van Hugo Ekitike en werkte simpel binnen. Mvogo raakte geblesseerd bij dat moment en moest zich laten wisselen.

Die vroege treffer van Neymar was niet voldoende voor PSG, want Terem Moffi schoot in de 53e minuut hard de gelijkmaker binnen na een fraaie aanval. Verdediger Danilo Pereira voorkwam negen minuten voor tijd met een kopbal uit een corner dat de bezoekers puntenverlies leden.

Paris Saint-Germain moest het tegen Lorient zonder Lionel Messi stellen. De aanvaller, die over twee weken met Argentinië aan het WK in Qatar begint, was niet volledig fit en werd gespaard door Galtier. Kylian Mbappé ging vlak voor tijd naar de kant.

De nipte overwinning in Lorient betekende de vierde competitiezege op rij voor PSG, dat nog altijd fier aan kop gaat in Frankrijk. De Parijzenaars hebben vijf punten meer dan nummer twee RC Lens.

Druk op Van Bronckhorst neemt verder toe

In Schotland is de druk op Van Bronckhorst verder toegenomen. Rangers FC ging vijf dagen na de 1-3-nederlaag tegen Ajax in de Champions League met 2-1 ten onder bij St. Johnstone, dat de zesde overwinning van het seizoen boekte.

Rangers stond bij rust al met 1-0 achter op McDiarmid Park, waar Nicky Clark de marge in de 63e minuut naar twee vergrootte. James Tavernier zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer.

De achterstand van Rangers op koploper Celtic bedraagt nu al zeven punten. Celtic boekte zaterdag een 4-2-overwinning op Dundee United.

Van Bronckhorst begon nog zo goed aan het seizoen met Rangers. De 55-voudig kampioen plaatste zich ten koste van PSV voor de groepsfase van de Champions League, maar het Europese avontuur werd een blamage. Rangers pakte geen enkel punt en werd de slechtste Champions League-deelnemer sinds de oprichting van het toernooi in 1992.

